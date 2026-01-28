Az FTC és a Fehérvár is kikapott az osztrák hokiligában

Szerda este negyed nyolckor mindkét magyar ICEHL-csapat meccsén bedobták a korongot, a Fradi Klagenfurtban, a Volán Salzburgban vendégeskedett. Kettő perccel később már mindkét párharcban 1–0 állt az eredményjelzőn a hazai csapatoknak. A rossz kezdést követően az FTC és a Fehérvár is még az első harmadban megkapta a második gólt, a Fradinak viszont Rasmus Bengtsson emberelőnyös találatával sikerült a szépítés az első húsz percben.

A középső játékrészben aztán tovább nőtt a különbség a magyar és az osztrák csapatok között, a címvédő még egyet ütött, a KAC kettőt, a másodikat ráadásul a rekordbajnok fiatal tehetsége, a 17 éves Johannes Dobrovolny szerezte, aki az U18-asoknak kötelező rácsos sisakjával is kitűnt a társai közül.

A fehérváriak végül 4–0-ra, a zöld-fehérek 5–2-re kaptak ki idegenben, ami a vereség tényén túl azért is kifejezetten rossz, mert közvetlen riválisaik közül a Villach és a Linz is nyert, így a Fradi a 11. a Volán pedig sorozatban a hetedik vereségével a 9. helyre csúszott vissza.

A két magyar együttesre hétvégén, Székesfehérváron a Magyar Kupa négyes döntője vár.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom 5–2 (2–1, 2–0, 1–1)

Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

Black Wings Linz (osztrák)–HC Bolzano (olasz) 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

EC Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

Pustertal Wölfe (olasz)–Graz 99ers (osztrák) 1–7 (1–3, 0–3, 0–1)