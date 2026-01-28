Nemzeti Sportrádió

Az FTC és a Fehérvár is kikapott az osztrák hokiligában

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.01.28. 21:48
Az FTC öt gólt kapott a Klagenfurt vendégeként (Fotó: fradi.hu)
Hydro Fehérvár AV19 FTC-Telekom ICEHL osztrák jégkorong-liga
A Fehérvár a címvédő Salzburg, az újonc FTC pedig a tavalyi ezüstérmes Klagenfurt vendégeként kapott ki az osztrák jégkorongliga szerdai játéknapján.

Szerda este negyed nyolckor mindkét magyar ICEHL-csapat meccsén bedobták a korongot, a Fradi Klagenfurtban, a Volán Salzburgban vendégeskedett. Kettő perccel később már mindkét párharcban 1–0 állt az eredményjelzőn a hazai csapatoknak. A rossz kezdést követően az FTC és a Fehérvár is még az első harmadban megkapta a második gólt, a Fradinak viszont Rasmus Bengtsson emberelőnyös találatával sikerült a szépítés az első húsz percben.

A középső játékrészben aztán tovább nőtt a különbség a magyar és az osztrák csapatok között, a címvédő még egyet ütött, a KAC kettőt, a másodikat ráadásul a rekordbajnok fiatal tehetsége, a 17 éves Johannes Dobrovolny szerezte, aki az U18-asoknak kötelező rácsos sisakjával is kitűnt a társai közül.

A fehérváriak végül 4–0-ra, a zöld-fehérek 5–2-re kaptak ki idegenben, ami a vereség tényén túl azért is kifejezetten rossz, mert közvetlen riválisaik közül a Villach és a Linz is nyert, így a Fradi a 11. a Volán pedig sorozatban a hetedik vereségével a 9. helyre csúszott vissza.

A két magyar együttesre hétvégén, Székesfehérváron a Magyar Kupa négyes döntője vár.

JÉGKORONG 
OSZTRÁK LIGA
Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom 5–2 (2–1, 2–0, 1–1)
Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)
Black Wings Linz (osztrák)–HC Bolzano (olasz) 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)
EC Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)
Pustertal Wölfe (olasz)–Graz 99ers (osztrák) 1–7 (1–3, 0–3, 0–1)

1. Klagenfurt4225458148–103+4588 
2. Salzburg43236311147–91+5684 
3. Graz4021667134–85+4981 
4. Bozen Südtirol42223512145–113+3277 
5. Olimpija Ljubljana41206213152–114+3874 
6. Pustertal Wölfe41213314140–112+2872 
7. Linz42146121134–135–155 
8. Vienna Capitals41153419102–121–1955 
9. Fehérvár AV194215252096–133–3754 
10. Villach40143419124–133–952 
11. FTC42141621111–151–4050 
12. Vorarlberg409442399–157–5839 
13. Innsbruck4254330100–184–8426 
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik