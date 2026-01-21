Bő másfél hónap alatt másodjára verte meg az FTC a címvédő Salzburgot az osztrák hokiligában

SOKKAL NEHEZEBB FELADATA nem lehetett volna szerda este a Fradinak, mint megpróbálni legyőzni az ICEHL címvédőjét, a Salzburgot. Persze a nehéz nem lehetetlen, ahogy azt már bizonyította is az idényben Timo Saarikoski együttese, amikor 2–1-re győzte le az osztrákokat.

Nem indult viszont jól a meccs, már a második percben emberhátrányba került az FTC, amit azonban kapott gól, és nagyobb helyzet nélkül átvészelt. Bálizs Bencének (akinek a hátországot ezúttal Nagy Kirstóf helyett Arany Gergely jelentette a padon) azért volt dolga a harmad elején, néhány perc játék után szemmel látható különbség volt az ő kapuja és szemben lévő előtti jégfelület minőségében. Nagy volt a forgalom a hazai térfélen, tény, mégis Jussi Tammela került először legközelebb a gólhoz, a kapuvas ezúttal viszont nem neki dolgozott. Tyler Coulter és Gordie Green is kihagyott egy-egy ziccert, majd – ahogy az lenni szokott – a másik oldalon az addig is életveszélyesen játszó Peter Schneider megszerezte a vezetést a Salzburgnak. Még az első húsz percben egyenlített az FTC – Joose Antonen lövése után perdült a pakk az osztrák kapuba.

A középső játékrészben aztán rákapcsoltak a zöld-fehérek, először Gordie Green, majd Mihalik András volt eredményes, utóbbi találat különlegessége volt, hogy a fiatal magyar támadó hokipályán ritkán látható íves kiugrató passzt kapott, majd egy az egyben egy nagyszerű ütemű csel után nem hibázott.

A harmadik harmad egy áthúzódó salzburgi emberelőnnyel kezdődött, gól azonban nem született belőle, mint ahogy később a kapuvas is a Fradival volt. Mindent egy lapra feltéve rohamozott a címvédő, és Lucas Thaler révén fel is zárkózott ismét egy gólra. A végén kapusukat is lehozták az osztrákok, és egy üreskapus góllal 4–2-re nyert a Ferencváros.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

FTC-TELEKOM–RB SALZBURG (osztrák) 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

Tüskecsarnok, 1505 néző. V: Hronsky (szlovák), Nagy A., Jedlicka (szlovák), Muzsik.

FTC: BÁLIZS – BENGTSSON (1), Lindgren (1) / HORVÁTH M., Hadobás / Hudec, Tóth Gergely / Tyni, Tóth Richárd – Shaw (1), Kestilä (1), G. Green 1 / Tammela (1), Coulter, ANTONEN 2 / Mihalik A. 1, Molnár D., Sofron (1) / Galajda, Mattyasovszky, Laskawy. Edző: Timo Saarikoski

SALZBURG: Kickert – Robertson, Corcoran (1) / NIENHUIS, Lewington / Stephens, Hörl / Wimmer (1), Auer – T. Raffl, Nissner (1), SCHNEIDER 1 / M. Raffl (1), St. Denis, Coe / M. Huber, Baltram, Bourke / Kraus, Thaler 1, Schreier. Edző: Manny Viveiros

Kapura lövések: 25–42.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0.