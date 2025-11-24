NHL: ismét kapott gól nélkül nyert a Minnesota

Egymást követő második mérkőzését nyerte meg úgy a Minnesota, hogy érintetlen maradt a hálója. A Wild ezúttal a Winnipeg Jets csapatát verte meg 3–0-ra, Jesper Wallstedt 32 védéssel segítette győzelemhez csapatát.

A Minnesota az idény során az ötödik kapott gól nélküli mérkőzésén van túl, ebből hármat a 23 éves svéd kapussal ért el.

Már kilenc mérkőzés óta tart a Colorado veretlenségi sorozata, az Avalanche ezúttal egygólos meccsen nyert Cale Makar találatával. A denveriek legutóbb 2024 márciusában nem kaptak ki egymást követő kilenc bajnokin.

Csapatkapitánya, a betegség miatt hiányzó Jordan Staal nélkül kapott ki a keleti főcsoportot vezető Carolina Hurricans a Buffalótól. A New York Islanders szétlövés után győzött a Seattle Kraken ellen, a Calgary kanadai rangadón verte meg a Vancouvert, míg Macklin Celebrini a 14. találatát szerezte a Sharksban, amely a Boston ellen ünnepelhetett.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Carolina Hurricanes 4–1

Winnipeg Jets–Minnesota Wild 0–3

New York Islanders–Seattle Kraken 1–0 – szétlövés után

Chicago Blackhawks–Colorado Avalanche 0–1

San Jose Sharks–Boston Bruins 3–1

Vancouver Canucks–Calgary Flames 2–5