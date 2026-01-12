Nemzeti Sport Gála: Nyéki Balázs lett az év edzője

Az egyetlen magyar pólóedző, aki két egymást követő évben megnyerte csapatával a Bajnokok Ligáját, Nyéki Balázs rövid beszédében sokaknak köszönetet mondott a színpadon.

„Ez egy olyan pillanat, amikor a köszönetről és a háláról kell beszélni. Mindenkinek köszönöm, aki rám szavazott, óriási megtiszteltetés. Érzem, milyen felelősséggel jár ez a díj. Köszönöm a játékosaimnak, mert nélkülük nem állhatnék itt. Nemcsak a világ legjobbjai, hanem nagyszerű emberek is. Köszönöm a klubom vezetésének, hogy bizalmat szavaztak nekem és a feleségemnek, mert ő az én támaszom és mentorom” – mondta az FTC vízilabdacsapatának trénere, az év edzője, Nyéki Balázs.