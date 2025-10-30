Valami félrecsúszott – Kapolcsi-Szabó Bence jegyzete

EGY ÉVVEL AZELŐTT, 2023 nyarán kapta meg a bizalmat Kiss Dávid Szélig Viktortól, korábban, mint ahogy az általános igazgató tervezte, mivel Kevin Constantine viharos távozásával vis maior lett, cselekedni kellett. A vártnál korábbi kinevezés – hiszen a ranglétrán egyre feljebb kapaszkodó Kiss akkorra már kézenfekvő és ambiciózus jövőbeli jelölt volt a nagycsapat kispadjára – úgy tűnt, jól sül el. Valóban sok örömöt szerzett az együttes kezdeti sikeressége az irányításával, hiszen rögtön az első idényében az ICEHL alapszakaszának második helyén végzett 95 ponttal. Ezzel kivívta, hogy szerepelhessen a Bajnokok Ligájában, Magyar Kupát nyert, megtörte a hosszú ideje tartó nyeretlenséget az örök rivális Salzburg ellen, hazacsábított meghatározó magyar válogatott jégkorongozókat, gyönyörű új otthonba költözött a csapattal, minden a terv szerint haladt.

Csakhogy a következő idényben már lemaradt az automatikus rájátszást jelentő első hat helyről, és bár a Viennát – éppen egy Bécstől szerdán elszenvedett vereség volt az utolsó szög a vezetőedző állásának koporsójában – még nagy nehezen legyőzte, aztán, ahogy egy évvel korábban, már a negyeddöntőben kiesett a playoffból. A nyáron jött a pálya átalakítása (NHL-szabványra), viszont a hozzá szükséges gyors, fiatal, atletikus, technikás játékosok nem özönlötték el a csapatot. A négy érkező közül 26 éves volt a legfiatalabb, hiába nyilatkozta Kiss az előző idény végén, hogy milyen tulajdonságú játékosokra lenne szüksége az elképzelései megvalósításához.

Ez persze csak egy az együttes gyenge teljesítményét előidéző lehetséges okok közül, és az is tény, nem volt teljesen váratlan hogy csütörtökön a klub bejelentette, felmenti a munkavégzés alól edzőjét. A Volán 10. a tabellán, és ami még talán ennél is jobban fájhat, az ICEHL-újonc Ferencváros is előtte van. A néhány kiábrándító pofon és a roppant kevés lőtt gól megtette hatását – Kissnek mennie kellett.

Az azért furcsa, hogy erre egyetlen nappal a klubelnöki közlemény után került sor, hiszen Gál Péter szavaiból leginkább arra lehetett következtetni, a vezetőség látja a csapat gyengélkedését, érzi az elégedetlenséget, de türelmet kér, mégiscsak idény közben vagyunk, nem lehet elhamarkodottan cselekedni. Persze lehet, hogy mi értettünk valamit félre – az események legalábbis erre utalnak.

Hogy mi lesz most a Volán kispadjával és a csapattal hosszú távon, egyelőre nem lehet tudni, az viszont biztos, akárkié lesz a megtisztelő feladat, hogy irányítsa a nagy múltú klubot, nem lesz könnyű dolga – már csak azért sem, mert ettől az idénytől a pályafutásukat itthon elképzelő fiatal magyar válogatott tehetségeken is osztoznia kell a Fradival.