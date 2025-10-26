Osztrák hokiliga: az FTC szétlövésben vesztett, a Fehérvár hét gólt kapott Linzben

Az FTC hazai jégen két góllal vezetett, de szétlövést követően 5–4-re kikapott a Bolzanótól az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (ICEHL) vasárnapi játéknapján. A Fehérvár már az első harmadban jelentős hátrányba került, és súlyos, 7–1-es vereséget szenvedett az eddig az utolsó helyen álló Linztől.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

FTC-Telekom–Bolzano (olasz) 4–5 (0–1, 3–2, 1–1, 0–0, 0–1) – szétlövés után

Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 7–1 (5–0, 1–0, 1–1)

16.00: Graz 99ers–Pioneers Vorarlberg

16.30: RB Salzburg–HC Pustertal (olasz)

17.30: EC-KAC–Olimpija Ljubljana (szlovén) AZ ÁLLÁS M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Pustertal Wölfe 12 7 2 1 2 42–26 +16 26 2. Bozen Südtirol 12 8 1 – 3 45–26 +19 26 3. Olimpija 12 6 3 1 2 62–34 +28 25 4. Salzburg 13 6 2 2 3 41–30 +11 24 5. Graz 12 5 1 5 1 42–30 +12 22 6. Villach 14 6 1 2 5 47–46 +1 22 7. Klagenfurt 11 5 3 – 3 31–25 +6 21 8. FTC 13 4 1 3 5 39–43 –4 17 9. Fehérvár 13 4 1 2 6 25–44 –19 16 10. Vienna 12 3 2 2 5 35–43 –8 15 11. Innsbruck 13 2 2 1 8 31–58 –27 11 12. Linz 12 2 2 – 8 38–44 –6 10 13. Vorarlberg 13 2 – 2 9 24–53 –29 8