Osztrák hokiliga: az FTC szétlövésben vesztett, a Fehérvár hét gólt kapott Linzben
Az FTC hazai jégen két góllal vezetett, de szétlövést követően 5–4-re kikapott a Bolzanótól az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (ICEHL) vasárnapi játéknapján. A Fehérvár már az első harmadban jelentős hátrányba került, és súlyos, 7–1-es vereséget szenvedett az eddig az utolsó helyen álló Linztől.
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
FTC-Telekom–Bolzano (olasz) 4–5 (0–1, 3–2, 1–1, 0–0, 0–1) – szétlövés után
Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 7–1 (5–0, 1–0, 1–1)
Jegyzőkönyvek később…
Később
16.00: Graz 99ers–Pioneers Vorarlberg
16.30: RB Salzburg–HC Pustertal (olasz)
17.30: EC-KAC–Olimpija Ljubljana (szlovén)
|AZ ÁLLÁS
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. Pustertal Wölfe
12
7
2
1
2
42–26
+16
26
|2. Bozen Südtirol
12
8
1
–
3
45–26
+19
26
|3. Olimpija
12
6
3
1
2
62–34
+28
25
|4. Salzburg
13
6
2
2
3
41–30
+11
24
|5. Graz
12
5
1
5
1
42–30
+12
22
|6. Villach
14
6
1
2
5
47–46
+1
22
|7. Klagenfurt
11
5
3
–
3
31–25
+6
21
|8. FTC
13
4
1
3
5
39–43
–4
17
|9. Fehérvár
13
4
1
2
6
25–44
–19
16
|10. Vienna
12
3
2
2
5
35–43
–8
15
|11. Innsbruck
13
2
2
1
8
31–58
–27
11
|12. Linz
12
2
2
–
8
38–44
–6
10
|13. Vorarlberg
13
2
–
2
9
24–53
–29
8
Legfrissebb hírek
Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában
Jégkorong
2025.10.24. 22:22
Az utolsó harmadig tartotta magát a Volán Olaszországban
Jégkorong
2025.10.18. 22:41
Osztrák hokiliga: hazai pályán kapott ki a Fehérvár
Jégkorong
2025.10.11. 20:12
Ezek is érdekelhetik