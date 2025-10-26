Nemzeti Sportrádió

Osztrák hokiliga: az FTC szétlövésben vesztett, a Fehérvár hét gólt kapott Linzben

K. Zs.K. Zs.
2025.10.26. 17:43
Braeden Shaw (jobbra) két gólt ütött az FTC-ben (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Az FTC hazai jégen két góllal vezetett, de szétlövést követően 5–4-re kikapott a Bolzanótól az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (ICEHL) vasárnapi játéknapján. A Fehérvár már az első harmadban jelentős hátrányba került, és súlyos, 7–1-es vereséget szenvedett az eddig az utolsó helyen álló Linztől.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
FTC-Telekom–Bolzano (olasz) 4–5 (0–1, 3–2, 1–1, 0–0, 0–1) – szétlövés után
Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 7–1 (5–0, 1–0, 1–1)
Jegyzőkönyvek később…

Később
16.00: Graz 99ers–Pioneers Vorarlberg
16.30: RB Salzburg–HC Pustertal (olasz)
17.30: EC-KAC–Olimpija Ljubljana (szlovén)

 
AZ ÁLLÁS

M

GY

HGY

HV

V

L–K

Gk

P

  1. Pustertal Wölfe

12

7

2

1

2

42–26

+16

26

  2. Bozen Südtirol

12

8

1

3

45–26

+19

26

  3. Olimpija

12

6

3

1

2

62–34

+28

25

  4. Salzburg

13

6

2

2

3

41–30

+11

24

  5. Graz

12

5

1

5

1

42–30

+12

22

  6. Villach

14

6

1

2

5

47–46

+1

22

  7. Klagenfurt

11

5

3

3

31–25

+6

21

  8. FTC

13

4

1

3

5

39–43

–4

17

  9. Fehérvár

13

4

1

2

6

25–44

–19

16

10. Vienna

12

3

2

2

5

35–43

–8

15

11. Innsbruck

13

2

2

1

8

31–58

–27

11

12. Linz

12

2

2

8

38–44

–6

10

13. Vorarlberg

13

2

2

9

24–53

–29

8

 

 

Hydro Fehérvár AV19 Ferencváros jégkorong ICEHL FTC jégkorong
