ICEHL: a Ljubljana legyőzte a Ferencvárost a Tüskecsarnokban

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

ALAPSZAKASZ

FTC-TELEKOM–OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén) 4–7 (1–2, 1–3, 2–2)

Tüskecsarnok, 1288 néző. V: Hlavaty (osztrák), Piragic (horvát), Bedynek, Moidl (mindketten osztrákok)

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Horváth M. / Tyni, LINDGREN (2) / Koskela, Hadobás / Farkas B., Tóth Richárd – SHAW 3 (1), COULTER 1 (1), SOFRON / Mihalik A., Kestilä, Tammela / Molnár D., Mattyasovszky, Laskawy / Galajda, Nagy Krisztián, Tóth Gergely. Edző: Timo Saarikoski

LJUBLJANA: Horák – MASIC (2), BRENNAN / Halbert 1, KIRICHENKO (2) / Gregorc, Crnovic / Cosic, Bohinc – MEYER 3 (1), Boychuk (1), Mehle / Polei, Petan (1), Mahkovec 1 / Simsic (1), Quince 2, Bukovec / Pance (1), Bericic (1), Kumanovic. Edző: Ben Cooper

Kapura lövések: 27–38

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Legyünk őszinték, nem volt szoros meccs. Ha négy gólt lövünk, meg kéne nyerni a mérkőzéseket. Talán rosszul készítettem fel a csapatot. Túl puhák voltunk, különösen a saját kapunk előtt, és hét gólt kaptunk, ami rengeteg. Helyén kell kezelnünk ezt a meccset, és kijavítani a hibákat, amiket elkövettünk.

Ben Cooper: – Örülök, hogy ennyi gólt ütöttünk, ez mindig jó jel, ráadásul szórakoztatja a közönséget. Védekezésben azonban fejlődnünk kell, és fegyelmezettebbnek kell lennünk, hogy ne kapjunk annyi kiállítást, mint ezúttal. Nem ismertük jól a Ferencvárost, sok újdonságra kellett felkészülnünk, de jól megoldottuk a feladatot.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS 3–6 (0–1, 1–1, 2–4)

ET Aréna, 3457 néző. V: Siegel, Smetana, Riecken, Weiss (mind osztrákok)

FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Andersen, Messner / Kiss R., CAMPBELL (2) / Stipsicz (1), Stajnoch / Ambrus Cs., Horváth Donát – ARCHIBALD 1 (1), Bartalis I., CHEEK 2 / Varga B., Hári J. (1), Rymsha / Kuralt / Erdély Cs., Richards, Terbócs / Kulmala, Németh K., Magosi. Edző: Kiss Dávid

VIENNA: Wraneschitz – Hackl, Nogier / C. Hults, BOURQUE 1 (1) / Wolf, Lindner / Kirchschläger, Gazzola – M. HULTS (1), VEY 3, Gregoire (1) / Souch 1, Wallner 1, Richter / Antonitsch, Kromp, Lanzinger / Franklin / Koschek, Preiser, Franklin. Edző: Fabian Scholz

Kapura lövések: 36–31

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Az első harmadban látszott, mit szeretnénk ettől a mérkőzéstől energiabefektetés szempontjából. Adódtak lehetőségeink, mégis az ellenfél szerezte meg a vezetést. Aztán sikerült a második húsz percben egyenlítenünk, volt lehetőségünk fordítani is, de aztán megint a Bécs vezetett, sőt az emberelőnyünkben is betalált, ami lélekromboló volt. Nyomtunk tovább, de semmi sem sikerült.

Fabian Scholz: – Nehéz mérkőzésre számítottunk a Fehérvár ellen, és az is volt. Mindenki hatvan percen keresztül tartotta magát a játéktervünkhöz, a sikerben nagy szerepet játszott az emberhátrányos védekezésünk is, valamint a kapusunk jó néhány nagy védést mutatott be.

További mérkőzések

Graz 99ers (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 1–4

TWK Innsbruck (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 2–4

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–RB Salzburg (osztrák) 3–2, h. u.

HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák) 3–5