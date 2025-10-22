Férfi kézilabda NB I: döntetlent játszott a PLER Budakalászon

A PLER 33–33-as döntetlent játszott a Budakalász otthonában a férfi kézilabda NB I szerdai mérkőzésén.
A hazaiaknál Mátés István kilenc, Sinkovits Benjamin nyolc góllal, Nagy Tibor 11 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez. A túloldalon Gregor Ocvirk 12 gólt lőtt.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
7. FORDULÓ
CYEB-Budakalász–PLER-Budapest 33–33 (15–14)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|8
|6
|1
|1
|269–221
|+48
|13
|2. Veszprém
|5
|5
|–
|–
|210–137
|+73
|10
|3. Tatabánya
|5
|5
|–
|–
|163–136
|+27
|10
|4. FTC
|7
|4
|–
|3
|247–241
|+6
|8
|5. Győr
|6
|3
|–
|3
|182–164
|+18
|6
|6. Gyöngyös
|7
|3
|–
|4
|193–218
|–25
|6
|7. PLER
|7
|2
|2
|3
|197–230
|–33
|6
|8. Komló
|6
|2
|1
|3
|165–172
|–7
|5
|9. Szigetszentmiklós
|7
|2
|1
|4
|185–202
|–17
|5
|10. Budai Farkasok-Rév
|6
|1
|3
|2
|162–185
|–23
|5
|11. Budakalász
|7
|2
|1
|4
|204–235
|–31
|5
|12. Csurgó
|7
|1
|2
|4
|198–208
|–10
|4
|13. NEKA
|6
|1
|2
|3
|155–169
|–14
|4
|14. Balatonfüred
|6
|1
|1
|4
|159–171
|–12
|3
