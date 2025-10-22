Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: döntetlent játszott a PLER Budakalászon

2025.10.22. 19:11
Egy pontot szerzett a PLER (Fotó: PLER-Budapest/Facebook, archív)
A PLER 33–33-as döntetlent játszott a Budakalász otthonában a férfi kézilabda NB I szerdai mérkőzésén.

A hazaiaknál Mátés István kilenc, Sinkovits Benjamin nyolc góllal, Nagy Tibor 11 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez. A túloldalon Gregor Ocvirk 12 gólt lőtt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
7. FORDULÓ
CYEB-Budakalász–PLER-Budapest 33–33 (15–14)
Részletes jegyzőkönyv később.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Szeged8611269–221+4813
  2. Veszprém55210–137+7310
  3. Tatabánya55163–136+2710
  4. FTC743247–241+68
  5. Győr633182–164+186
  6. Gyöngyös734193–218–256
  7. PLER7223197–230–336
  8. Komló6213165–172–75
  9. Szigetszentmiklós7214185–202–175
10. Budai Farkasok-Rév6132162–185–235
11. Budakalász7214204–235–315
12. Csurgó7124198–208–104
13. NEKA6123155–169–144
14. Balatonfüred6114159–171–123

 

 

Ezek is érdekelhetik