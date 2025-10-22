Könnyed győzelemmel maradt veretlen a Békéscsaba a női röplabda Extraligában

A viharsarkiak végig rá tudták kényszeríteni akaratukat a vendégekre, akik csak ritkán tudtak ellenállást kifejteni, és 69 perc alatt alulmaradtak.

A BRSE – amelyből minden támadó legalább nyolc pontot szerzett – három mérkőzés után is veretlen.

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn 3:0 (15, 17, 11)