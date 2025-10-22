Könnyed győzelemmel maradt veretlen a Békéscsaba a női röplabda Extraligában

A tavasszal ezüstérmes Békéscsaba hazai pályán könnyedén, 3:0-ra legyőzte a MÁV Előre csapatát a TippmixPro női röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai játéknapján.
A viharsarkiak végig rá tudták kényszeríteni akaratukat a vendégekre, akik csak ritkán tudtak ellenállást kifejteni, és 69 perc alatt alulmaradtak.
A BRSE – amelyből minden támadó legalább nyolc pontot szerzett – három mérkőzés után is veretlen.
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn 3:0 (15, 17, 11)
