Birkózás: Józsa megsérült, és ötödik lett az U23-as vb-n

2025.10.22. 19:24
Józsa Attila Végh Máté Czuczor Dominik utánpótlás bírkózás utánpótlássport
A 67 kilogrammos Józsa Attila a negyeddöntőben térdsérülést szenvedett, de még bejutott a legjobb négy közé kötöttfogásban az U23-as birkózó-világbajnokságon Újvidéken.

Kínai, bolgár és üzbég ellenfelét is legyőzte a 67 kilogrammos, kötöttfogású Józsa Attila az újvidéki U23-as birkózó-világbajnokság második versenynapjának délelőtti programjában, ezzel bejutott az Afrika-bajnok egyiptomi Abdelrehim elleni elődöntőben. Az üzbég ellen összeszedett térdsérülése súlyosnak bizonyult, ezért kénytelen volt feladni a versenyt, és ötödikként zárt – írja a birkozoszov.hu

A 72 kg-os Végh Máténak nem sikerült jól a debütálás az U23-as korosztályban, az iráni Mohammadi 10-4-re múlta felül a nyolc közé jutásért. A magyar a vigaszágra került, javítani viszont ott sem tudott, kikapott ukrán riválisától, és kiesett.

A debütálás Czuczor Dominiknek sem sült el jól: a kötöttfogású 82 kilogrammos birkózót az U20-as Eb-harmadik azeri Aliyev technikai tussal múlta felül a selejtezőben. Az azeri a következő körben kikapott a felnőtt Európa-bajnok töröktől, ezzel Czuczor versenye véget ért.

(Kiemelt képünkön: Józsa Attila Forrás: UWW)

