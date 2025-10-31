Jégkorong: Franyó Krisztián élvezi a nagyobb felelősséget az Újpestben

Juniorkorúként igazi kulcsjátékossá vált Franyó Krisztián az Újpest Erste Ligában szereplő jégkorongcsapatában. Az már korántsem meglepő, hogy a 2006-os születésű hátvéd eddig mind a 10 mérkőzésen pályára a hazai bázisú felnőttbajnokságban, ugyanakkor teszi mindezt úgy, hogy meccsenként több mint 18 percet tölt a jégen, csaknem megduplázva az előző évadbeli játékidejét (10 perc). Ezzel egyébként nemcsak a lila-fehérek között tartozik az élmezőnybe (hatodik csapaton belül), hanem az U20-asok közül – minden együttest figyelemben véve – toronymagasan ő játssza a legtöbbet az élvonalban. Stabil második soros védőként kezdte a szezont, azonban az elmúlt hetekben még egyet előrelépett, és rendszeresen már az első egységben kap helyet. A remek védőmunkája mellett már két gólpassznál jár az idényben.

Miután ez már a harmadik évadom az Erste Ligában, így valamelyest éreztem is magamon a nyomást, hogy szintet kell lépjek, muszáj valami kiemelkedőt villantanom

– mondta Franyó az Utánpótlássportnak. – Szerettem volna elérni azt a státuszt, hogy az edzők és a csapattársak is olyan meghatározó, stabil hátvédként tekintsenek rám, akire minden helyzetben lehet számítani. Nem szabad eltagadni, nyilván, az újonnan bevezetett fiatalszabály is segít abban, hogy többet játsszam, de persze próbálok úgy teljesíteni, hogy ne csak azért kapjak több játéklehetőséget, mert fiatal vagyok, hanem saját jogon is szeretném azt kiérdelmi. Hál'istennek a nyári felkészülés ideálisan alakult, sikerült minden szempontból jól ráhangolódni a bajnokságra, amit aztán jó formában is tudtam kezdeni, szóval eddig azt mondhatom, remekül alakulnak a dolgaim.

Felemelő érzéssel tölt el, és mindenképpen magabiztosságot is ad, hogy rendre az első két sor valamelyikében számítanak rám.

Erre a bizalomra igyekszem rá is szolgálni, és hétről hétre kiegyensúlyozott játékot nyújtani; alapvetően nagyon élvezem a nagyobb szerepet és felelősséget."

A 18 éves Franyó Krisztián az Erste Liga legtöbbet játszó utánpótláskorú játékosa Fotó: Vörös Dávid/UTE

Az U20-as válogatott fiatallal a soraiban az UTE eddig szépen menetel: tíz meccséből hetet megnyerve – legjobb magyar csapatként – harmadik a tabellán a Gyergyó és a Brassó mögött.

Fizikailag és fejben is sokkal érettebb vagyok már, klub- és válogatottszíntéren is nagy célokat tűztem ki, amelyekért minden egyes nap keményen meg is dolgozom, hogy elérjem azokat.

Az pedig csak plusz önbizalmat, hogy a csapatom is jól szerepel. Az Újpesttel mindenképpen szeretnénk a top négybe kerülni az Erste Ligában, illetve a Magyar-kupában is, míg az ob I-ben a döntőbe jutás a minimális célunk. Ami a válogatottat illeti: az U20-as csapattal a tavalyi kiesés után idén mindenképpen szeretnénk visszajutni a divízió I/A-ba.

Emellett a nagy vágyam, hogy bekerülhessek a felnőttválogatott keretébe.

Régóta dédelgetett álmom, hogy egy nap ott legyek a nagyok között, de most már úgy érzem, ennek meg is lehet a realitása. Már akkor iszonyatosan boldog lennék, ha csak egy edzésen velük készülhetnék vagy egy felkészülési tornán esetleg debütálhatnék. Ez a cél lebeg a szemem előtt minden egyes nap, amikor lemegyek edzeni. Az újpesti csapattársaim közül most legutóbb Szabó-Rácz Maximnak is megjött az első válogatottmeghívó, remélhetőleg, már nekem sem kell sokat várni az elsőre."

(Kiemelt képet készítette: Vörös Dávid/UTE)