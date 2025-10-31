Nemzeti Sportrádió

Drámai körülmények között kapott ki a Fradi az osztrák hokiligában

Vágólapra másolva!
2025.10.31. 21:32
null
Fotó: FB/FTC Jégkorong
Címkék
FTC-Telekom ICEHL Graz 99ers
Az újonc Ferencváros hosszabbításban 4–3-ra kikapott a vendég Graztól az osztrák jégkorongliga (ICEHL) alapszakaszának pénteki játéknapján.

A Graz tíz másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített, majd a hosszabbítás harmadik percében szerezte meg a győztes gólt.

Az FTC mérlege öt győzelem és immár tíz vereség az ICEHL-ben.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák) 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–1) – hosszabbításban

 
AZ ICEHL ÁLLÁSA MGYHGYHVVL–KGkP
1. Olimpija Ljubljana15841275–42+3333
2. Pustertal Wölfe15921352–39+1332
3. Bozen Südtirol1491457–32+2529
4. Klagenfurt14731344–33+1128
5. Graz15625251–38+1327
6. Salzburg16623547–40+725
7. Villach14612547–46+122
8. Vienna Capitals14422642–50–818
9. FTC15414646–54–818
10. Linz1442846–47–116
11. Fehérvár AV1914412728–50–2216
12. Innsbruck152211034–67–3311
13. Vorarlberg152121028–59–3110

 

 

FTC-Telekom ICEHL Graz 99ers
Legfrissebb hírek

„Rengeteg megható üzenetet kapok a szurkolóktól” – a Volán menesztett edzője

Jégkorong
2025.10.30. 17:14

Férfi vízi BL: jól kezdett az FTC, és győzött a Brescia ellen idegenben

Vízilabda
2025.10.29. 21:50

ICEHL: a Ljubljana legyőzte a Ferencvárost a Tüskecsarnokban

Jégkorong
2025.10.29. 21:29

Női vízi ob I: 28 gólt lőve nyert a III. kerületben az FTC

Vízilabda
2025.10.29. 19:44

Osztrák hokiliga: az FTC szétlövésben vesztett, a Fehérvár hét gólt kapott Linzben

Jégkorong
2025.10.26. 17:43

Női vízi BL: az UVSE nyerte a magyaros meccset, az FTC nagy előnyről vesztett

Vízilabda
2025.10.25. 19:15

Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.10.24. 22:22

Osztrák hokiliga: az utolsó másodpercben bukta el a győzelmet a Ferencváros

Jégkorong
2025.10.19. 19:54
Ezek is érdekelhetik