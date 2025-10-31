Drámai körülmények között kapott ki a Fradi az osztrák hokiligában

Az újonc Ferencváros hosszabbításban 4–3-ra kikapott a vendég Graztól az osztrák jégkorongliga (ICEHL) alapszakaszának pénteki játéknapján.
A Graz tíz másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített, majd a hosszabbítás harmadik percében szerezte meg a győztes gólt.
Az FTC mérlege öt győzelem és immár tíz vereség az ICEHL-ben.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák) 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–1) – hosszabbításban
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|15
|8
|4
|1
|2
|75–42
|+33
|33
|2. Pustertal Wölfe
|15
|9
|2
|1
|3
|52–39
|+13
|32
|3. Bozen Südtirol
|14
|9
|1
|–
|4
|57–32
|+25
|29
|4. Klagenfurt
|14
|7
|3
|1
|3
|44–33
|+11
|28
|5. Graz
|15
|6
|2
|5
|2
|51–38
|+13
|27
|6. Salzburg
|16
|6
|2
|3
|5
|47–40
|+7
|25
|7. Villach
|14
|6
|1
|2
|5
|47–46
|+1
|22
|8. Vienna Capitals
|14
|4
|2
|2
|6
|42–50
|–8
|18
|9. FTC
|15
|4
|1
|4
|6
|46–54
|–8
|18
|10. Linz
|14
|4
|2
|–
|8
|46–47
|–1
|16
|11. Fehérvár AV19
|14
|4
|1
|2
|7
|28–50
|–22
|16
|12. Innsbruck
|15
|2
|2
|1
|10
|34–67
|–33
|11
|13. Vorarlberg
|15
|2
|1
|2
|10
|28–59
|–31
|10
