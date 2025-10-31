Drámai körülmények között kapott ki a Fradi az osztrák hokiligában

A Graz tíz másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített, majd a hosszabbítás harmadik percében szerezte meg a győztes gólt.

Az FTC mérlege öt győzelem és immár tíz vereség az ICEHL-ben.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák) 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–1) – hosszabbításban