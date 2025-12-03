60 percig úgy kell harapnunk, mint Svájc ellen a szünet után

Az irániak és a svájciak között óriási volt a tudásbeli különbség, egymást követően léptek pályára ellenük a mieink, és ehhez nem könnyű alkalmazkodni. Golovin Vlagyimir együttesének szombatról hétfőre emelnie kellett a fordulatszámon, az alpesi országgal vívott csoportdöntő első félidejében ez látszódott is, négygólos hátrányból kellett visszakapaszkodni. Amint megvolt a ritmus, összeállt a védekezés és kulcs­embereink is „megérkeztek” a vb-re, Svájc elkezdett fáradni.

NS-SZAKÉRTŐ Danyi Gábor, korábbi szövetségi kapitány: – Nehéz megítélni, hogy milyen állapotban van a magyar csapat, mert az első két csoportmérkőzést nem könnyű szakmailag értékelni, főleg az Irán ellenit, de az első meccs sem adhat valós képet arról, hol tartunk jelen pillanatban. Svájccal szemben pedig két teljesen ellentétes félidőt láttunk, az elsőben számomra teljesen érthetetlen módon megilletődtünk, túlizgultuk és mélyen a tudásunk alatt játszottunk, a másodikban már tettük a dolgunkat, és kijött a reális különbség. Szakmailag a középdöntővel indul a vb, nyilván nem mindegy, hogy melyik arcunkat mutatjuk, és az sem, hogy mennyi ideig lesz rosszabb periódusunk, mert egy olyan félidő, mint amilyen a svájciakkal vívott első játékrész volt, nagyon sokba kerülhet akár már szerdán Románia ellen, erre pedig természetesen nem vágyunk… Egy ilyen hosszú tornán minden válogatottnak akadnak rosszabb szakaszai, remélem, hogy mi ezt már letudtuk, mert innentől kezdve az utolsó csoportmeccs második harminc percében mutatott teljesítménynek kell az alapnak lennie, ez nem lehet kérdés, ha szeretnénk elérni a céljainkat. Bízom benne, hogy ezt az arcunkat mutatjuk – a torna igazából csak most fog kezdődni. P. B.

A szünet után – a meccsen sokat „faragott” – Vámos Petra állt a csapat élére, majd Klujber Katrin is elkezdte csinálni a „klujberketis” megmozdulásait, ezzel párhuzamosan a kapuban Szemerey Zsófi is egyre nagyobb védéseket mutatott be. Ugyan a beálló Tabea Schmid 12 gólt szerzett, a két fiatal szélsőt, Mia Emmeneggert és Era Baumannt sikerült egy-egy találaton tartani. Így végül 32–25-ös magyar siker született, a második harminc percet 19–11-re nyerték meg Vámosék, ami jelzésértékű.

Szemerey Zsófi szeretné, ha a magyar csapat megkönnyítené a saját dolgát szerda este

(Fotó: Árvai Károly)

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, le a kalappal a lányok előtt, ahogyan a második félidőben küzdöttek – mondta a 12 védéssel záró Szemerey Zsófi a Nemzeti Sportnak a csoportelsőség biztossá tételét követően. – Az elején nagyon sok hibát követtünk el, kicsit stresszesebbek voltunk. A hibák újabb hibákat szültek, de ebből ki tudtunk jönni, ez mutatja meg igazán a csapat erősségét. A félidőben szusszantunk egyet, megbeszéltük a teendőket, a vége már könnyű lett.”

A nemzeti csapat ugyanúgy a maximális négy ponttal kezdheti meg a küzdelmeket az 1-es középdöntős csoportban, mint a vb-cím egyik legnagyobb várományosa, Dánia. Mivel csak vasárnap, a középdöntő utolsó fordulójában játszunk vele, ezért az is előfordulhat, hogy addigra mindkét válogatott véglegesíti a negyeddöntős továbbjutását. Ehhez szerdán először a Románia elleni presztízsrangadón kell sikerrel járni.

„A románok is elkezdték a fiatalítást, most már szépen kezd beérni a csapatuk, láthatjuk, hogy elég jól menetelnek. Sok szurkoló támogatta őket a csoportmérkőzéseken, remélem, a magyar szurkolók is jönnek velünk tovább Rotterdamba, esetleg még többen csatlakoznak hozzájuk otthonról. Sokat számít a bizalom, amit tőlük kapunk. Küzdelmes meccsre számítok, de tavaly is megmutattuk, hogy mit tudunk. Ha az elején ugyanúgy harapunk, mint Svájc ellen a második félidőben, akkor megkönnyítjük a saját dolgunkat és fel tudjuk őrölni őket” – bizakodott a magyar kapus.

ELLENFÉLNÉZŐ: KITŰNŐEN ISMERJÜK ROMÁNIÁT A 2006 és 2023 közötti Cristina Neagu-éra után a román női kézilabda-válogatott továbbra is csak keresi önmagát. Az új szövetségi kapitány Ovidiu Mihai Mihailával is szinte teljesen elölről kellett kezdeni mindent. A balátlövő Sorina Grozav 24 gólt szerzett a torna első szakaszában, rajta kívül a beálló Lorena Ostase a másik kulcsember.

Olimpia: 4. (1976), 7. (2000, 2008), 9. (2016) – 4 részvétel

Vb: 1. (1962), 2. (1973, 2005), 3. (2015), 4. (1971, 1975, 1993, 1999, 2007) – 26 részvétel

Eb: 3. (2010), 4. (2000, 2018) – 15 részvétel

Magyar mérleg ellene: 102 mérkőzés, 59 győzelem, 9 döntetlen, 34 vereség, 2091–1938-as gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2024. december 8., Eb-középdöntő, Debrecen. Magyarország–Románia 37–29. Legjobb magyar dobók: Klujber 10, Győri-Lukács 5 Sorina Grozavra figyelnie kell majd a magyar csapatnak

A tavalyi Európa-bajnoki bronzérmes menetelés egyik fontos állomása volt Debrecenben, amikor a középdöntőben 37–29-re felülmúltuk a román csapatot. Az a siker a biztos négy közé jutást jelentette, most egy fontos, sőt, talán a legfontosabb lépés lenne a negyeddöntőbe jutáshoz. Azon a találkozón az első játékrész hajrájától kezdve léptünk el szépen, fokozatosan a riválistól, mivel az erőviszonyok nem sokat változtak, ezért most is valami hasonló forgatókönyv valósulhat meg. Friss hír, hogy a debreceni Grosch Vivien izomsérülést szenvedett, így Rotterdamban már az Esztergomot erősítő Kovács Anett (aki a vb első szakaszáról szintén sérülés miatt maradt le) lesz Falusi-Udvardi Laura mellett a másik jobbszélső.

VÉLEMÉNY Albek Anna, a női válogatott jobbátlövője: – A jobb csapatok ellen nem engedhetjük meg magunknak a Svájc elleni meccshez hasonló kezdést. A románok mást játszanak, többet birkóznak, ettől függetlenül európai kézilabdát játszanak, találkoztunk már velük többször is. Felkészülünk rájuk és szerdán újra ki kell hozni magunkból a legtöbbet!

A románok a tavalyi, osztrák–magyar–svájci közös rendezésű Európa-bajnokságon végig Debrecenben játszottak, így a saját szemünkkel láthattuk, ahogyan a fiatal játékosokból álló csapat nem vall szégyent. Csehországot, Szerbiát és Svédországot is legyőzte, a franciákkal és velünk szemben nem volt esélye, de versenyben volt Montenegróval és a végül meglepetéscsapattá váló Lengyelországgal, a 11. hely azonban nem volt elég, hogy a szövetségi kapitány, Florentin Pera megtartsa az állását. Az első vb-középdöntős riválisnál csak nagyon ritkán tud minden játékost maga mögé állítani az aktuális szövetségi kapitány, állítólag a tavalyi Eb-n amúgy mutatós, ígéretes csapatot összerakó Pera is ebbe bukott bele nagyon hamar. Utódja, Ovidiu Mihai Mihaila vb-keretéből hiányzik a 22 éves balátlövő-tehetség Stefania Stoica, igaz, a rutin még ennél is nagyobb hiánycikk: a legtöbb válogatottsága az irányító besztercei Cristina Laslónak van a csapatban, aki 83 fellépéssel a háta mögött utazott el Hollandiába. A román együttes a legutóbbi két olimpiára nem jutott ki, a 2015-ös bronzérem óta az összes vb-helyezése két számjegyű, ahogyan a legutóbbi három Eb-n sem sikerült a legjobb tízben zárnia.