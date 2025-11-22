Nemzeti Sportrádió

NHL: ötöt vágott Pittsburghben a Minnesota

2025.11.22. 09:33
Csúnya pofonban szaladt bele a Pittsburgh (Fotó: Getty Images)
A Minnesota Wild kiütötte a Pittsburgh Penguinst, míg a Boston Bruins hosszabbításban verte meg 2–1-re a Los Angeles Kingset az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint szombat hajnalban rendezett mérkőzésein.

NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Chicago Blackhawks 9–3
Pittsburgh Penguins–Minnesota Wild 0–5
Winnipeg Jets–Carolina Hurricanes 3–4
Los Angeles Kings–Boston Bruins 1–2 – hosszabbításban

 

