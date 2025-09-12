Történelmi idényt kezd meg a Fehérvár és az FTC az osztrák hokiligában

Fontos lépés a magyar jégkorongnak. A tavasz folyamán talán minden honi szurkolónak ez volt a reakciója, amikor kiderült, hogy a Fehérvár mellett ősztől még egy magyar csapat, a Ferencváros is indul az osztrák központú bajnokságban. A Volán 2007-es csatlakozására visszatekintve az hatalmas mérföldkő volt a magyar jégkorong történelmében, hiszen akkor id. Ocskay Gábor terve ugyan erőn felülinek tűnt, azonban rövid és hosszú távon is kiderült, a honi sportág fejlődése szempontjából elengedhetetlen volt.

Ahogy mondani szokás, azóta sok víz lefolyt a Dunán, de a Fehérvár lépésről lépésre fejlődött, mostanra pedig elért arra a szintre, hogy a kezdeti „kiscsapat” státuszát kinőve immáron sorozatban ötször jutott be a rájátszásba, az együttes stabil magyar alapmaggal rendelkezik már évek óta, amihez már csak megfelelő légiósokat kell találni.

Így történhetett meg, hogy a nyáron mindössze négy új játékost igazolt a Fehérvár, Darren Archibald, Drake Rymsha és Justin Richards a támadósorba, Ole Andersen pedig a védelembe érkezett. Kiss Dávid együttese a nyári felkészülés alatt hat mérkőzést játszott, két győzelemmel zárt, de ebben az időszakban nem feltétlenül az eredményességen van a hangsúly.

Kiss Dávid harmadik idényét kezdi meg vezetőedzőként a Fehérvár kispadján, az elmúlt két esztendőben bizonyított, hogy ezen a szinten is megállja a helyét. A csapat egymás után kétszer is bejutott a legjobb nyolc közé, először egyenes ágon, míg tavaly rájátszás-kvalifikáción keresztül vezetett a gárda útja. Ahogy a csapat játékát, úgy a saját teljesítményét is próbálja évről javítani a fehérvári nevelésű szakember.

– Az interjú készülésének pillanatában éppen indul haza Salzburgból, ahol sportdirektori megbeszélést tartottak. Várhatóak változások a ligával kapcsolatban?

– Jó néhány dologról volt szó, közülük akadnak olyanok, amelyek nem ezt az évadot érintik, hanem a hosszú távú terveket, a liga jövőbeni irányával kapcsolatosak. Néhány ligában, vagy akár a BL-ben már látható néhány újítás, az egyik ilyen, hogy a hosszabbításban három a három ellen a játékosok nem fordulhatnak vissza a saját térfelükre. Ezeket a „teszteket” folyamatosan figyelik a különböző ligák és a nemzetközi szövetség is. – Kevés változás volt a keretben. Mennyire elégedett a csapat mélységével?

– Egy évvel ezelőtt öt légiós hátvéddel vágtunk neki az idénynek, a magyar srácaink közül nem mindenkinek jutott elég jégidő. Kíváncsiak vagyunk, hogy az új évadban mire lesznek képesek a hazai hátvédeink, ez nemcsak a klubnak, hanem a magyar jégkorongnak is érdeke. – Magyar szempontból a legnagyobb újdonság az lesz, hogy a Fehérvár mellett a Ferencváros is tagja már az ICEHL mezőnyének. Milyen célkitűzésekkel vágnak neki az évadnak?

– Ahogy az elmúlt években is, a fő célunk bejutni a rájátszásba. Ez talán nehezebb is lesz, mint eddig bármikor, hiszen erősebbek lettek az ellenfelek. Ez nekünk is jó, hiszen a verseny még kiélezettebb lesz. A Ferencvárossal új magyar csapat csatlakozik a bajnoksághoz, érdekes kihívás lesz ez számunkra is, nem voltunk még ilyen szituációban. Biztos vagyok benne, hogy versenyképes lesz a fővárosi együttes. Remélem, hogy a magyar rangadó is olyan különleges lesz a ligában, mint a Klagenfurt–Villach, a Linz–Salzburg, vagy a Bolzano–Pustertal párosítás. MINIINTERJÚ – SZÉLIG Viktor, a Volán általános igazgatója: A célunk bejutni a rájátszásba

„Próbálok én is kicsit megújulni, új elemeket behozni akár taktikailag, akár pszichésen – mondta a Nemzeti Sportnak Kiss Dávid. – Ezúttal a pálya méretének csökkenéséhez igazodunk a játékunkkal. Három évvel rubintosabb lettem, felkészültebb vagyok. Amennyire lehet, igyekszem jobb pszichológus, tanár lenni, nem csak egy taktikus edző. Játékrendszerből jó néhányat elsajátíthattam, sok remek edzőtől tanulhattam, de mégiscsak embereket kell irányítani, ami mást is igényel. Választhatunk bármilyen játékrendszert, ha abban nem tudom feléleszteni a játékosokban a tüzet. Ebben próbálok több és jobb lenni.”

A Volán vezetőedzője elmondta, roppant nehéz alapszakasz vár a Fehérvárra, hiszen az első hét helyezett között már az előző évadban is nagyon szoros verseny folyt az egyenes ági rájátszást érő pozíciókért. Ezekhez az együttesekhez csatlakozhat a nyáron sokat erősödő Ljubljana és az elmúlt években visszafogott teljesítményt nyújtó, az élmezőnybe visszavágyó Bécs is. Vasárnap a Linz látogat Székesfehérvárra, ám előtte a kék-fehérekre nagy erőpróba vár, hiszen péntek este 19.15-től a Bajnokok Ligájában is induló Klagenfurtnál vendégszerepel Kiss Dávid együttese.

„Szerintem készen állunk a startra – tekintett előre lapunknak Erdély Csanád, a Volán csapatkapitánya. – Nem a legegyszerűbb feladat vár ránk az első fordulóban, hiszen a Klagenfurt évek óta a liga egyik legerősebb együttese, hazai pályán hatványozottan igaz ez. Talán saját közönsége előtt kicsivel nagyobb lesz rajta a nyomás a rajt miatt, remélem, ponttal vagy pontokkal térhetünk haza. Nagyon várom az első mérkőzést, és az első itthoni találkozót a Linz ellen.”

Erdély Csanád (fehérben) bízik benne, hogy ponttal, pontokkal távoznak Klagenfurtból az első fordulóban (Fotó: Dömötör Csaba)

Ebben az évadban nem csak a Fehérvárnak szoríthatnak a magyar szurkolók az ICEHL-ben, ugyanis a Ferencváros is csatlakozott a bajnoksághoz. A zöld-fehérek háza táján ennek megfelelően sok változás történt, jelentősen átalakult a keret, valamint Fodor Szabolcs általános menedzserként segíti tovább a klubot, a helyét a kispadon Timo Saarikoski vette át. Az FTC a magyar magját is alaposan megerősítette, érkezett többek között Bálizs Bence, Sofron István, Horváth Milán, Mihalik András, Laskawy Ferenc és Nagy Krisztián, a légiósok többsége is nagy tapasztalatú. Ennek ellenére egyelőre nehéz megjósolni a Ferencváros játékerejét, hiszen ligán belüli riválissal nem mérkőzött meg a felkészülés ideje alatt, azonban szlovák ligás csapatokkal felvette a versenyt az együttes, a múlt hétvégén pedig a Szuperkupa döntőjében verte meg simán a BJA HC-t. A szurkolóknak az első magyar rangadóra még több mint két hónapot kell várni, ugyanis először november 14-én csap össze a két hazai együttes Székesfehérváron.

„Várom a magyar rangadókat, támogattuk a Ferencváros csatlakozását – emlékezett vissza Kiss Dávid. – Mint a válogatott egyik edzője is örülök ennek a projektnek, hiszen ebből profitálhat a magyar jégkorong. A ligának, mint brandnek is jót tesz egy újabb rivalizálás, reméljük, a szurkolókat is megmozgatja ez a párosítás. Biztos vagyok benne, hogy jól szerepelnek majd a zöld-fehérek. Szerintem az első években nem kell nekik olyan pofozógépeknek lenni, mint annak idején a Fehérvárnak kellett a csatlakozáskor. A keretük alkalmas arra, hogy bárkinek egyenrangú ellenfelei legyenek.”