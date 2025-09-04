Tokaji Viktor: A feljebb lépő játékosok útja jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálunk az akadémián

– Eddig két edzőmérkőzést játszottak a FEHA19-cel, az elsőt a Dunaújváros, a másodikat a HC Nové Zámky ellen a MET Arénában. Előbbin nyertek, utóbbin szoros vereséget szenvedtek. Hogyan értékeli az elmúlt heteket?

– Nagyon sok energiát és munkát tettünk bele a felkészülésbe, sokat változott a keretünk a tavalyihoz képest – mondta a Nemzeti Sportnak Tokaji Viktor, a FEHA19 vezetőedzője. – Új csapatot és új csapatkultúrát kell építenünk, hiszen sok érkezőnk volt, de közben a feljebb lépő játékosok útja jó visszajelzés arra, hogy valamit jól csinálunk az akadémián. Az első mérkőzésünket a Dunaújváros ellen játszottuk le, mindkét együttes oldaláról érezhető volt, hogy ez az első találkozó az idényben, de a győzelemnek örülhettünk. Arra jó volt, hogy megtudtuk, a kijelölt irány jó-e. Egy edzőmérkőzésünk elmaradt, legutóbb az Érsekújvár ellen léptünk jégre, szerencsére azt a találkozót lejátszhattuk a MET Arénában, ami mindenki számára inspiráló környezet. Jól álltunk bele az összecsapásba, a fiatalos lendületünk megvolt, de a koronggal való játékunkkal időnként akadtak gondok. Összességében haladunk a munkával, de ahhoz, hogy csapatként teljesen készen legyünk, kell egy kis idő.

– Már csak egy felkészülési találkozót játszanak, pénteken Debrecenben. Ez főpróbának is tekinthető a szeptember 12-i rajt előtt?

– Kíváncsian várom a bajnokság kezdetét. A Debrecen elleni összecsapás fontos lesz, le tudjuk mérni, hol tartunk az Erste Liga szintjéhez képest. Sok minden változott a ligában a nyáron, sok minden átrajzolódott, jó felmérő lesz ebből a szempontból is a DEAC elleni találkozó.

– Említette a ligán belüli változásokat. Két fontos szabály lépett életbe a nyáron, a légiósok számát nyolcban korlátozták, valamint egy U21-es és két U24-es magyar játékost kötelező szerepeltetni minden mérkőzésen. Eggyel csökkent a liga létszáma is, hiszen a Ferencváros az ICEHL-be távozott. Mennyire változhatnak az erőviszonyok?

– Roppant fontos változások történtek a bajnokságban. Lehet, a légiósok számának csökkentése elmozdíthatja az irányvonalakat, így minőségibb külföldi játékosokat igazolnak a csapatok. A fiatalszabály pedig jobban rákényszerítheti a klubokat a játékosfejlesztésre. Egy kicsit minden átmeneti lesz még, mindenki kíváncsi a hatásokra. Egy biztos, más liga lesz, mint amilyen volt, már csak azért is, mert a Ferencváros távozásával kilencre csökkent a létszám, így kevesebb mérkőzést játszunk, de közben a rájátszásban több minőségi találkozó lesz.

– Alaposan átalakult a FEHA19 kerete is, néhányan külföldre távoztak, de többen váltottak csapatot ligán belül. Milyen célokkal vágnak neki az új évadnak?

– Az akadémiánkról vagy esetleg más klubokból érkeznek hozzánk fiatal, feltörekvő tehetségek, akik próbálják magukat megmutatni. Az előző idényünk jó kifutása volt ennek a fejlesztési programnak. Volt egy rutinosabbnak mondható magunk, közülük jó néhányan tovább tudtak lépni az Ers­te Ligába vagy éppen külföldre. Dobos Bendegúz a finn másodosztályba igazolt, Anze Zezelj pedig a finn elsőbe, ő a szlovén válogatottal szerepelt az elit világbajnokságon is. Horváth Donát tavaly érkezett, most már a Hydro Fehérvár AV19-ben kezdte el a felkészülést. A többieknek mindannyian jó példával szolgálnak. Ami a céljainkat illeti, szeretnénk bekerülni a rájátszásba, és ott egy kicsit megráncigálni az oroszlán bajszát.

– Az elmúlt hétvégén az U25-ös magyar válogatott megnyerte a Rusty-kupát, a keretben több játékosa helyet kapott, a szakmai stábban pedig ön is segítette Majoross Gergely munkáját.

– A fiataloknak jó impulzus volt a torna, rövid felkészülés után mentünk meccseket játszani. Mindenki a maximumot nyújtotta, ez vezetett oda, hogy mindegyik ellenfelünket túl tudtuk játszani. Az U25-ös korosztályban már jelentős Erste Liga-tapasztalattal vannak felvértezve a srácok, de többen az adott csapat keretének második feléhez tartoznak, így mindenkiben nagy a bizonyítási vágy.

– Ön nemcsak a FEHA19 vezetőedzője, hanem az U20-as válogatotté is, valamint a felnőttek stábjához is tartozik. A nyári felkészülés alatt mindegyik együttesnél akadt tennivaló, hogyan bírta a hármas terhelést?

– Elég nagy kihívás volt az elmúlt heteket megszervezni, főleg úgy, hogy a fehérvári stáb nagy része is tagja vagy a felnőtt- vagy valamelyik korosztályos válogatott edzői csapatának. Köszönettel tartozom a klubnak, hogy ezt lehetővé teszi, illetve a családom tagjainak is hálával tartozom, mert ahol csak tudnak, segítenek. Nem könnyű feladat, de ilyen támogatással sokkal könnyebben megy. A cél, hogy a felnőttválogatottól lefelé ugyanaz legyen a rendszer, azonos alapvető elemek szerint épüljenek fel a csapatok.