Nyakunkon az Erste Liga, összegyűltek a csapatok képviselői

Ennyien még talán sosem voltak ott az Erste Liga idény előtti sajtótájékoztatóján, noha a korábbi évekhez képest eggyel kevesebb csapat delegációja érkezett a helyszínre. Mivel azonban az esemény után néhány játékos kötelezettségei még nem értek véget – promóvideó-forgatásra mentek – ezért az eddigiekhez képest egy-egy képviselet népesebb volt, mint a múltban. Ha pedig már ott voltak, meg is osztottak a jelenlevőkkel néhány gondolatot, szépen, sorban mind a kilenc Erste Liga-csapat küldöttje. Hogy minden gondolatot idézzünk, arra nem vállalkoznánk, már csak a terjedelmi korlátok miatt sem, de Miskolci Márk szavai mellet azért nem mehetünk el szó nélkül.

„Én vagyok a DVTK Francesco Tottija” – mondta nevetve a szélső, Léderer Ákos – az esemény házigazdája – azon kérdésére, sosem bánta-e meg, hogy nem játszott a DVTK Jegesmedvéken kívül más klubcsapatban. Aztán hozzátette: „Annyi gólt azért nem lőttem, de talán egyszer utolérem őt.”

Tornyai Gábor, az UTE hátvédje klubjáról, a válogatottról és az A-csoportos világbajnokságról is szót ejtett: „Megtaláltam a helyem Újpesten, nagyon jól érzem magam ott. A nemzeti csapatban mindegy, milyen szerep jut nekem, attól függetlenül hatalmas dolog a hazámat képviselni. Ha az edzők azt kérik, blokkoljak ezret vagy ugorjak bele fejjel a palánkba, akkor azt próbálom teljesíteni!”

Szóba került természetesen az Erste Liga „nagy távozója”, a Ferencváros is, ami a következő idényben már az osztrák bázisú ICEHL-ben szerepel. Hogy a zöld-fehérek kiesése miként befolyásolja majd a bajnokság versenyképességét, arra csak péntek után kapunk választ, de a helyszínen megkérdeztük Kenesei Balázst, az Erste Bank speciális vállalati termékek értékesítésért felelős vezetőjét, hogyan birkóznak meg az új helyzettel.

„Rebesgették, benne volt a levegőben, nálunk is folyt az esélylatolgatása annak, távozik-e a Fradi a ligából, nem voltunk benne biztosak, hogy a zöld-fehérek ki tudnak állítani ilyen rövid idő alatt csapatot az ICEHL-re, sőt, az is valószínűnek látszott, hogy az első csatlakozási kérelmüket visszadobja az osztrák liga. Amikor eldőlt, hogy pozitívan bírálták el a Ferencváros pályázatát, akkor átgondoltuk, milyen hatása lehet a klub távozásnak az Erste Ligára. Arra jutottunk, hogy nagy kihívás lesz, de az elkötelezettségünkön nem változtat, hiszen mi nem a Fradit, hanem az Erste Ligát, és a Magyar Jégkorongszövetséget támogatjuk. A ligán belül nagy versenyhelyzetre számítunk, és közös feladatunk a szövetséggel, hogy minél többen megismerjék, megszeressék a hokit” – mondta Kenesei. Arról, hogy mindezt hogyan tervezik megvalósítani, így beszélt: „Ebben a kluboknak is nagy felelőssége van, éppen ezért a szövetség továbbképző programot indít a csapatok marketingeseinek, hogy minél jobban tudják népszerűsíteni a sportágat. Amiben mi tudunk, és a korábbinál jobban is fogunk segíteni, hogy több megjelenési felületet biztosítunk az Erste Ligának. Tavasszal már egyre több tartalmunk megjelent a közösségi média felületein is, nyitottunk a Tiktok felé, és a bankfiókjainkban egyre több plakát jelenik meg az előző idény „Higgy magadban” díjazottjairól, megpróbáljuk megszólítani a fiatalokat, haladni a korral.”

A gyakorlati tudnivalókról se feledkezzünk meg, az Erste Liga pénteken rajtol kilenc csapattal. Az alapszakasz január 28-án ér véget, az előző idényhez hasonlóan a magyar bajnoki cím sorsáról külön versenysorozat dönt, az Erste Liga rájátszása pedig legkésőbb (ha a döntőben hét mérkőzésre kerül sor) április 19-én zárul.

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

Szeptember 12., péntek

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Corona Brasov (romániai)–UTE

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19

18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

Szeptember 14., vasárnap

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE

16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák