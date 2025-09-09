Nemzeti Sportrádió

Nyakunkon az Erste Liga, összegyűltek a csapatok képviselői

K-SZ. B.K-SZ. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 16:35
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Gyergyói HK Corona Brasov UTE DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong Csíkszereda Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák BJA HC
Pénteken rajtol az Erste Liga következő idénye, a Magyar Jégkorongszövetség pedig megtartotta ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját, amelyen a klubok játékosai is beszéltek, és természetesen szóba került a Ferencváros kiválása is a ligából.

Ennyien még talán sosem voltak ott az Erste Liga idény előtti sajtótájékoztatóján, noha a korábbi évekhez képest eggyel kevesebb csapat delegációja érkezett a helyszínre. Mivel azonban az esemény után néhány játékos kötelezettségei még nem értek véget – promóvideó-forgatásra mentek – ezért az eddigiekhez képest egy-egy képviselet népesebb volt, mint a múltban. Ha pedig már ott voltak, meg is osztottak a jelenlevőkkel néhány gondolatot, szépen, sorban mind a kilenc Erste Liga-csapat küldöttje. Hogy minden gondolatot idézzünk, arra nem vállalkoznánk, már csak a terjedelmi korlátok miatt sem, de Miskolci Márk szavai mellet azért nem mehetünk el szó nélkül.

„Én vagyok a DVTK Francesco Tottija” – mondta nevetve a szélső, Léderer Ákos – az esemény házigazdája – azon kérdésére, sosem bánta-e meg, hogy nem játszott a DVTK Jegesmedvéken kívül más klubcsapatban. Aztán hozzátette: „Annyi gólt azért nem lőttem, de talán egyszer utolérem őt.”

Tornyai Gábor, az UTE hátvédje klubjáról, a válogatottról és az A-csoportos világbajnokságról is szót ejtett: „Megtaláltam a helyem Újpesten, nagyon jól érzem magam ott. A nemzeti csapatban mindegy, milyen szerep jut nekem, attól függetlenül hatalmas dolog a hazámat képviselni. Ha az edzők azt kérik, blokkoljak ezret vagy ugorjak bele fejjel a palánkba, akkor azt próbálom teljesíteni!”

Szóba került természetesen az Erste Liga „nagy távozója”, a Ferencváros is, ami a következő idényben már az osztrák bázisú ICEHL-ben szerepel. Hogy a zöld-fehérek kiesése miként befolyásolja majd a bajnokság versenyképességét, arra csak péntek után kapunk választ, de a helyszínen megkérdeztük Kenesei Balázst, az Erste Bank speciális vállalati termékek értékesítésért felelős vezetőjét, hogyan birkóznak meg az új helyzettel.

„Rebesgették, benne volt a levegőben, nálunk is folyt az esélylatolgatása annak, távozik-e a Fradi a ligából, nem voltunk benne biztosak, hogy a zöld-fehérek ki tudnak állítani ilyen rövid idő alatt csapatot az ICEHL-re, sőt, az is valószínűnek látszott, hogy az első csatlakozási kérelmüket visszadobja az osztrák liga. Amikor eldőlt, hogy pozitívan bírálták el a Ferencváros pályázatát, akkor átgondoltuk, milyen hatása lehet a klub távozásnak az Erste Ligára.  Arra jutottunk, hogy nagy kihívás lesz, de az elkötelezettségünkön nem változtat, hiszen mi nem a Fradit, hanem az Erste Ligát, és a Magyar Jégkorongszövetséget támogatjuk. A ligán belül nagy versenyhelyzetre számítunk, és közös feladatunk a szövetséggel, hogy minél többen megismerjék, megszeressék a hokit” – mondta Kenesei. Arról, hogy mindezt hogyan tervezik megvalósítani, így beszélt: „Ebben a kluboknak is nagy felelőssége van, éppen ezért a szövetség továbbképző programot indít a csapatok marketingeseinek, hogy minél jobban tudják népszerűsíteni a sportágat. Amiben mi tudunk, és a korábbinál jobban is fogunk segíteni, hogy több megjelenési felületet biztosítunk az Erste Ligának. Tavasszal már egyre több tartalmunk megjelent a közösségi média felületein is, nyitottunk a Tiktok felé, és a bankfiókjainkban egyre több plakát jelenik meg az előző idény „Higgy magadban” díjazottjairól, megpróbáljuk megszólítani a fiatalokat, haladni a korral.”

A gyakorlati tudnivalókról se feledkezzünk meg, az Erste Liga pénteken rajtol kilenc csapattal. Az alapszakasz január 28-án ér véget, az előző idényhez hasonlóan a magyar bajnoki cím sorsáról külön versenysorozat dönt, az Erste Liga rájátszása pedig legkésőbb (ha a döntőben hét mérkőzésre kerül sor) április 19-én zárul.

JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
Szeptember 12., péntek
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Corona Brasov (romániai)–UTE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19
18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
Szeptember 14., vasárnap
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

 

Gyergyói HK Corona Brasov UTE DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong Csíkszereda Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák BJA HC
Legfrissebb hírek

Nagy Gergő elmondta, mit vár majd a Fradi–Volántól az ICEHL-ben

Jégkorong
Tegnap, 14:44

Ismert sportolók mutatták be a DVTK Jegesmedvék új mezét – képek

Jégkorong
2025.09.04. 16:38

Ismét a Ferencvárostól igazolt védőt a Csíkszereda – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.09.02. 16:39

Nem tudott győzni odahaza a Csíkszereda

Minden más foci
2025.09.01. 16:59

Ismét a Ferencvárosból igazolhat a Csíkszereda – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.09.01. 15:18

A pályán kívüli nyugodt élete jó hatással van Rajna Miklósra

Jégkorong
2025.08.25. 08:01

A Csíkszereda vereséget szenvedett a Botosani otthonában

Minden más foci
2025.08.23. 17:42

19 éves támadót szerződtetett a Dunaújváros

Jégkorong
2025.08.23. 14:32
Ezek is érdekelhetik