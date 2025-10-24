Erste Liga: gólerős finn csatárt igazolt a DEAC

Tapasztalt támadóval erősített a DEAC jégkorongcsapata – adta hírül péntek kora délután a klub honlapja. A portál megjegyzi: a 30 éves, gólérzékeny, nagy teherbírású, technikás finn csatár, Matias Varttinen 2021-ig kizárólag hazájában jégkorongozott, többnyire Pori városának együttesében, az Assatban, amely a legmagasabb osztályban szerepel. Utolsó két finnországi évében a Jokipojat és a Kettera gárdájában játszott, utóbbi csapattal bajnok lett a másodosztályban, a sikerhez 16 góllal és 19 gólpasszal járult hozzá.

Ezt követően légiósnak állt, egy évet lehúzott a svéd harmadosztályú HC Kalmarban, majd 2022-től 2025 közepéig Németországban, a szintén harmadik ligás Saale Bulls Halle és a Hannover gárdájában ütötte a korongot, a három szezonban összesen 201 pontot (111 gól, 90 gólpassz) szerzett.