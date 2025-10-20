Kangyal Balázs szerint nem volt tökéletes 60 perce a BJA-nak a „Konti Kupában”

A hétvégét megelőzően a papírforma azt jelezte előre, hogy a szombati Gyergyó–BJA összecsapás dönthet a továbbjutást jelentő első helyről. Ám a fővárosi csapat pénteki, Kremencsuk elleni veresége után a GYHK még jobb helyzetbe került.

A BJA végül a pénteki vereséget követően a hazaiak ellen nagyot küzdött, de pontot nem tudott szerezni, míg az utolsó napon, a mindenki által simán megvert Crvena zvezda ellen végül ez is sikerült: begyűjtötte a három pontot.

„Azért nem lehetek csak elégedett, mert nem volt olyan hatvan percünk a hétvégén, amelyik tökéletesen sikeredett volna, azonban a Gyergyó elleni első harmadot kiemelném – mondta a Nemzeti Sportnak Kangyal Balázs, a BJA HC vezetőedzője. – Megkérdőjelezi ennek a tornának a létjogosultságát, hogy egy ilyen csapat, mint a Crvena zvezda, hogyan játszhat ilyen körülmények között. Ez kicsit érthetetlen, az ellenük vívott utolsó mérkőzésének igazából semmi értelme sem volt, az első két összecsapásból azonban sok tanulságot levonhattunk. Ennek örülök.”

A BJA legnagyobb problémája egész hétvégén az emberelőnyös játék volt, de ez jelenség az egész idényben fennáll. Kangyal Balázs szerint a hétvége során mutattak pozitív jeleket, de kidomborodtak a problémáik is.

„Vannak szituációk, amelyeket nem jól kezelünk a mérkőzéseken belül. Tudjuk és látjuk, hogy az emberelőnyös játékunk a minimálisan elvárható szintet sem éri el, ez fix problémánk. Azonban bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk küzdeni, harcolni és strukturáltan játszani. A játékrendszerekben, amelyeket szerettünk volna gyakorolni, ezekben kiválón teljesítettek a srácok, nyilván nem egyszerű egy edzés után végrehajtani ezt. Az egonk még mindig elnyomja a csapatérdeket, ezt nem negatív értelemben mondom, ez egy probléma. Ezen változtatnunk kell a jövőben, különben egyéni csapatsportágakban kell indulni kajak 1000 méteren, nem pedig jégkorongozni, ami a csapat eredményességéről szól.”

A BJA ebben az idényben egyelőre nehezen találja meg az utat a kiegyensúlyozott teljesítmény felé, de ez nem csoda, hiszen a nyáron alaposan átalakult a fővárosiak kerete.

„Az öltöző nagy része nyáron kicserélődött, ezt nem lehet átvészelni ilyen dolgok nélkül, újra kell építeni a csapatot, ez belekerül jó néhány hónapba. Aki ismeri az én és a klub filozófiáját, az tudja, hogy nevelni akarunk játékosokat. Egész jó dolgokat láttam a hétvégén is a fiataloktól. Ha hegymászó hasonlattal szeretnék élni: próbáljuk ugyanúgy meghódítani a csúcsokat, ahogy az előző idényben, de még a tavalyinál is kevesebb serpánk van hozzá. Ráadásul az északi falon mászunk és az időjárás is rosszra fordult és nem nagyon javul. Ha megállsz, akkor meghalsz, ha visszamész az alaptáborba, akkor pedig minek indultál el. Nincs más lehetőség, csak menni előre.”

A Gyergyó határozottan megy előre ebben az idényben, igaz, a két klub játékoskerete nem hasonlítható össze, arról nem beszélve, hogy a GYHK kerete alig változott az elmúlt idényekben, így az állandóságnak köszönhetően erős maggal rendelkezik az erdélyi együttes. Az Erste Ligát veretlenül, pontveszteség nélkül vezető Gyergyó a Kontinentális Kupában is magabiztos teljesítményt nyújtott, így készülhet a következő, franciaországi körre, ahol már a hatos döntő lesz a tét. November 14. és 16. között a házigazda Angers Ducs, az olasz Cortina és a lett Mogo várja majd a GYHK-t.

„Túl a sikereken, a Kontinentális Kupa egyik fő célja, hogy megméressük magunkat nemzetközi színtéren is – értékelt a Nemzeti Sportnak Szilassy Zoltán, a gyergyóiak sportigazgatója. – Nagyjából azt kaptuk, amit vártunk a hétvégétől, tudtuk, hogy a BJA elleni mérkőzés lehet a legnagyobb kihívás, és ez így is lett. Teljesen megérdemelten nyertünk a Kremencsuk ellen ekkora különbséggel is a »csoportdöntőben«, végig nagy sebességgel játszottunk, az eredmény tudatában sem álltunk le, végig domináltunk. Örülök az eredményeknek és a továbbjutásnak, készülünk a folytatásra.”