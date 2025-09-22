Jégkorong Kontinentális Kupa: ukrán ellenféllel kezd a magyar bajnok

A nemzetközi szövetség hétfői tájékoztatása szerint a Budapest Jégkorong Akadémia a Kremencsuk ellen kezd október 17-én, szombaton, magyar idő szerint 14 órától, ezt követően másnap, október 18-án a házigazda és Erste Liga-címvédő Gyergyói HK-val találkozik, október 19-én pedig a szerb Crvena zvezda ellen lép jégre. A kvartett első helyezettje jut a következő körbe, a legjobb nyolc közé.

A második fordulót november 14-16. között rendezik a franciaországi Angers-ben, ahol pályára lép még a gyergyói négyes legjobbja mellett az olasz Cortina, valamint a litván Punks, a lett HK Mogo, az észt Narva és az izlandi Skautafelag Akureyar kvartettjének továbbjutója. Innen az első két helyezett kerül a hatos döntőbe, amelyet január 14-17. között tartanak Nottinghamben. A Garát Zsombort is foglalkoztató helyi Panthers mellett a kazah HC Torpedo, a lengyel GKS Katowice és a dán Herning Blue Fox alanyi jogon tagja a mezőnynek.

A BJA és a GYHK szeptember 12-én az Erste Liga nyitányán már találkozott, akkor a székely alakulat otthon 6-1-re diadalmaskodott.

JÉGKORONG KONTINENTÁLIS KUPA

B-CSOPORT

1. forduló, október 17.

14.00: Budapest Jégkorong Akadémia–Kremencsuk (ukrán)

18.00: Gyergyói HK (romániai)–Crvena zvezda (szerb)

2. forduló, október 18.

14.00: Crvena zvezda–Kremencsuk

18.00: Gyergyói HK–Budapest JAHC

3. forduló, október 19.

14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda

18.00: Gyergyói HK–Kremencsuk