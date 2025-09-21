ICEHL: megvan az első ferencvárosi győzelem

Az első győzelem reményében lépett jégre vasárnap délután a Tüskecsarnokban a Ferencváros, a zöld-fehérek azzal az Innsbruckkal játszottak, amely gárda finoman szólva is halványan kezdte az új idényt. A Püstertal ellen 8–1-es zakóba szaladtak bele az osztrákok, majd ugyan a Vorarlberget nagy nehezen legyűrték, pénteken, Székesfehérváron 5–4-es vereséget szenvedtek. Az FTC stábja is fontos tapasztalatokkal lehetett gazdagabb pénteken, hiszen hiába volt a kezdeti nagy fehérvári fölény és a háromgólos előny, az Innsbruck nem adta fel és visszakapaszkodott.

Olyan kezdés, mint a Volánnak, nem jött össze a Ferencvárosnak, az első percek kevés játékmegszakítással gyorsan lepörögtek, veszélyesebben játszott az FTC, de a vezetést nem sikerült megszerezni az elején. Kiegyenlített játékot láthattak a folytatásban is a nézők, az első játékrész felénél enyhe fölénybe került az osztrák csapat, és ezt ki is használták, Troy Lajeunesse oldalról, szinte az alapvonalról lőtt, a korong pedig Bálizs Bence és a kapuvas között becsorgott. Rákapcsoltak a zöld-fehérek, ez pedig meghozta az egyenlítést, a 16. percben Alexander Ytterell távoli bombája akadt be.

Az első harmad végén megszerzett lendületet vitte magával a másodikra is az FTC, négy perc elteltével Jussi Tammela takarásból lőtt nagy gólt. Gyorsan jött rá a válasz, de szerencsére les miatt érvénytelenítették a találatot. Mindkét oldalon kimaradtak az emberelőnyök, a játékrész végén az egész harmadban látott fölényét újabb gólra váltotta a Ferencváros, Sofron István csapott le egy kapusról lecsorgó pakkra. Ebben a játékrészben Matjaz Hribar vonalbírónak idő előtt el kellett hagynia a jeget, ugyanis egy korong arcon találta, a játékvezető dicséretére váljon, hogy az utolsó harmadra – ugyan kevesebb foggal – visszatért.

Sofron és csapata az utolsó húsz percre is élesen jött ki, a magyar válogatott játékosa ismét beköszönt, így már 4–1-re vezetett az FTC. Közel került a történelmi siker, de Jan Lattner révén a 47. minutumban emberelőnyben zárkózott az Innsbruck. Ám ezt követően lezárta a mérkőzést a Ferencváros, az utolsó percekben betalált Mihalik András, valamint Tyler Coulter is, így a zöld-fehérek megszerezték első győzelmüket az ICEHL-ben.

OSZTRÁK LIGA

FTC-Telekom–TWK Innsbruck 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

Tüskecsarnok, 923 néző. V: Fichtner (osztrák), Rezek, Hribar (szlovénok), Váczi

FTC: Bálizs – Bengtsson, Ytterell 1 / Tyni (1), Lindgren (1) / Horváth M., Hadobás / Tóth G. – Shaw (1), Rönni (1), SOFRON 2 / Trépanier (2), COULTER 1 (1), Tammela 1 (1) / MIHALIK A. 1, Kestilä, Laskawy (1) / Molnár D., Nagy K., Galajda / Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Ebner, Moberg / LATTNER 1, Frimmel / Kerber, Stöffler – Lajeunesse 1, OWRE (1), Witting / Sproule, (1) Corbeil, Rappold / Benker, Mader, Klassek / Dobnig. Edző: Ryan Kinasewich

Kapura lövések: 36–33. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Ez volt az első győzelmünk ebben a ligában, történelmi pillanatot élhetünk át. Az első gólunkig kicsit lassan játszottunk, de ezt követően jó hokit raktunk le a jégre. Tetszett, ahogy támadtunk, és a védekezésünk is jól működött. Hat gólt szereztünk, ez jót tehet az önbizalmunknak.

Ryan Kinasewich: – Elfogyott az energiánk erre a mérkőzésre. Az egész hétvégén rövid paddal álltunk neki, és ez nagyon kiütközött a harmadik harmadra. A ferencvárosiak több energiával játszottak, keményen ránk jöttek, megérdemelt sikert arattak.