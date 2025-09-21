ICEHL: megvan az első ferencvárosi győzelem

Az első győzelem reményében lépett jégre vasárnap délután a Tüskecsarnokban a Ferencváros, a zöld-fehérek azzal az Innsbruckkal játszottak, amely gárda finoman szólva is halványan kezdte az új idényt. A Püstertal ellen 8–1-es zakóba szaladtak bele az osztrákok, majd ugyan a Vorarlberget nagy nehezen legyűrték, pénteken, Székesfehérváron 5–4-es vereséget szenvedtek. Az FTC stábja is fontos tapasztalatokkal lehetett gazdagabb pénteken, hiszen hiába volt a kezdeti nagy fehérvári fölény és a háromgólos előny, az Innsbruck nem adta fel és visszakapaszkodott.
Olyan kezdés, mint a Volánnak, nem jött össze a Ferencvárosnak, az első percek kevés játékmegszakítással gyorsan lepörögtek, veszélyesebben játszott az FTC, de a vezetést nem sikerült megszerezni az elején. Kiegyenlített játékot láthattak a folytatásban is a nézők, az első játékrész felénél enyhe fölénybe került az osztrák csapat, és ezt ki is használták, Troy Lajeunesse oldalról, szinte az alapvonalról lőtt, a korong pedig Bálizs Bence és a kapuvas között becsorgott. Rákapcsoltak a zöld-fehérek, ez pedig meghozta az egyenlítést, a 16. percben Alexander Ytterell távoli bombája akadt be.
Az első harmad végén megszerzett lendületet vitte magával a másodikra is az FTC, négy perc elteltével Jussi Tammela takarásból lőtt nagy gólt. Gyorsan jött rá a válasz, de szerencsére les miatt érvénytelenítették a találatot. Mindkét oldalon kimaradtak az emberelőnyök, a játékrész végén az egész harmadban látott fölényét újabb gólra váltotta a Ferencváros, Sofron István csapott le egy kapusról lecsorgó pakkra. Ebben a játékrészben Matjaz Hribar vonalbírónak idő előtt el kellett hagynia a jeget, ugyanis egy korong arcon találta, a játékvezető dicséretére váljon, hogy az utolsó harmadra – ugyan kevesebb foggal – visszatért.
Sofron és csapata az utolsó húsz percre is élesen jött ki, a magyar válogatott játékosa ismét beköszönt, így már 4–1-re vezetett az FTC. Közel került a történelmi siker, de Jan Lattner révén a 47. minutumban emberelőnyben zárkózott az Innsbruck. Ám ezt követően lezárta a mérkőzést a Ferencváros, az utolsó percekben betalált Mihalik András, valamint Tyler Coulter is, így a zöld-fehérek megszerezték első győzelmüket az ICEHL-ben.
OSZTRÁK LIGA
FTC-Telekom–TWK Innsbruck 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)
Tüskecsarnok, 923 néző. V: Fichtner (osztrák), Rezek, Hribar (szlovénok), Váczi
FTC: Bálizs – Bengtsson, Ytterell 1 / Tyni (1), Lindgren (1) / Horváth M., Hadobás / Tóth G. – Shaw (1), Rönni (1), SOFRON 2 / Trépanier (2), COULTER 1 (1), Tammela 1 (1) / MIHALIK A. 1, Kestilä, Laskawy (1) / Molnár D., Nagy K., Galajda / Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski
INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Ebner, Moberg / LATTNER 1, Frimmel / Kerber, Stöffler – Lajeunesse 1, OWRE (1), Witting / Sproule, (1) Corbeil, Rappold / Benker, Mader, Klassek / Dobnig. Edző: Ryan Kinasewich
Kapura lövések: 36–33. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Ez volt az első győzelmünk ebben a ligában, történelmi pillanatot élhetünk át. Az első gólunkig kicsit lassan játszottunk, de ezt követően jó hokit raktunk le a jégre. Tetszett, ahogy támadtunk, és a védekezésünk is jól működött. Hat gólt szereztünk, ez jót tehet az önbizalmunknak.
Ryan Kinasewich: – Elfogyott az energiánk erre a mérkőzésre. Az egész hétvégén rövid paddal álltunk neki, és ez nagyon kiütközött a harmadik harmadra. A ferencvárosiak több energiával játszottak, keményen ránk jöttek, megérdemelt sikert arattak.
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|3
|2
|1
|–
|–
|19–6
|+13
|8
|2. Salzburg
|3
|2
|1
|–
|–
|10–5
|+5
|8
|3. Klagenfurt
|3
|2
|–
|–
|1
|11–6
|+5
|6
|4. Fehérvár AV19
|3
|2
|–
|–
|1
|6–8
|–2
|6
|5. Vienna Capitals
|3
|1
|1
|–
|1
|11–16
|–5
|5
|6. Graz
|2
|1
|–
|1
|–
|7–4
|+3
|4
|7. FTC
|4
|1
|–
|1
|2
|12–15
|–3
|4
|8. Villach
|3
|1
|–
|1
|1
|7–11
|–4
|4
|9. Bozen Südtirol
|2
|1
|–
|–
|1
|9–4
|+5
|3
|10. Pustertal Wölfe
|2
|1
|–
|–
|1
|8–5
|+3
|3
|11. Linz
|3
|1
|–
|–
|2
|11–10
|+1
|3
|12. Innsbruck
|4
|1
|–
|–
|3
|10–21
|–11
|3
|13. Vorarlberg
|3
|–
|–
|–
|3
|4–14
|–10
|0