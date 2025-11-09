Nemzeti Sportrádió

NHL: négyen dupláztak a bajnoki döntős Edmonton ellen

2025.11.09. 07:44
Nathan MacKinnon (balra) két góllal és két assziszttal vette ki a részét a Colorado edmontoni gálájából (Fotó: Getty Images)
Colorado Avalanche Edmonton Oilers NHL
Négy játékos is duplázott a tavalyi bajnoki döntős Edmontont idegenben 9–1-re legyőző Coloradóban az NHL legutóbbi játéknapján.

Nem véletlenül vezeti az NHL összesített tabelláját a Colorado, amely valóságos erődemonstrációt tartott a Stanley-kupa-döntős Edmonton otthonában. Az első harmadot Cale Makar duplájával 2–0-val zárta az Avalanche, amely újabb húsz perc után már 6–1-re vezetett az Oilers ellen. Jack Drury, Parker Kelly és Nathan MacKinnon szintén két gólt szerzett, utóbbi emellé két gólpasszt is jegyzett. A Colorado 15 meccsen szerzett 23 pontjával ligaelső.

A New Jersey és a Montreal 22-22 pontos, győzelemmel tapadnak a denveri csapatra, előbbi szétlövésben gyűrte le a Pittsburghöt, míg utóbbi a Utah ellen nyert 6–2-re.

A Seattle 0–2-ről felállva nyert hosszabbításban St. Louisban, míg a New York-i rangadón csak az Islanders szerzett gólt, ötször is betalált a Rangers kapujába, míg Ilja Szorokin 33 védést bemutatva őrizte meg a saját hálóját a góltól. A 13 meccsen nem is született másik hibátlan kapusteljesítmény.

NHL, ALAPSZAKASZ
New Jersey Devils–Pittsburgh Penguins 2–1 – szétlövés után
Philadelphia Flyers–Ottawa Senators 2–3 – hosszabbítás után
Nashville Predators–Dallas Stars 4–5
Tampa Bay Lightning–Washington Capitals 3–2
New York Rangers–New York Islanders 0–5
St. Louis Blues–Seattle Kraken 3–4 – hosszabbítás után
Carolina Hurricanes–Buffalo Sabres 6–3
Montréal Canadiens–Utah Mammoth 6–2
Toronto Maple Leafs–Boston Bruins 3–5
San Jose Sharks–Florida Panthers 3–1
Vancouver Canucks–Columbus Blue Jackets 4–3
Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks 3–4 – hosszabbítás után
Edmonton Oilers–Colorado Avalanche 1–9

 

