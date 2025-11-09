Veronica Kristiansen szerint a mostani minden idők legjobb Győri ETO-ja

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-csoport

GYŐRI AUDI ETO KC–STORHAMAR HB ELITE (norvég) 40–23 (21–11)

Győr, 3722 néző. Vezette: Murariu, Chiruta (románok)

GYŐR: SAKO – Hagman 2, Housheer 4, Elver 2, BLOHM 5, STANKO 7, Van Wetering 4. Csere: Dulfer, BREISTÖL 7, V. Kristiansen 3, Hovden 2, De Paula 4. Edző: Per Johansson

STORHAMAR: Raasok – Nordstrand 3, Mastad 4, Brandenborg 5, Solas 1, Obaidli 2 (1), Malá 2. Csere: Krogh (kapus), Lökka Hagen 1, Skinnehaugen, VATNE 4, Monné 1. Edző: Kenneth Gabrielsen

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 13. p.: 7–6. 16. p.: 10–6. 19. p.: 13–8. 24. p.: 17–10. 36. p.: 25–13. 47. p.: 30–17. 50. p.: 34–17. 56. p.: 37–21

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: –, ill. 6/1

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az első perceket kivéve jól védekezett a csapat, külön öröm, hogy a hét a hat elleni támadásokból is sokat hárítottunk. Kipróbálhattunk néhány új elemet is, visszatért az a tempó és gyorsaság, ami a korábbi időkben jellemző volt a játékunkra.

Kenneth Gabrielsen: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, számunkra nagyon kedvezőtlen végeredménnyel. Tudtuk, hogy nincs sok esélyünk, a Győr pedig bizonyította, hogy rendkívüli képességű ellenfél.