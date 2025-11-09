Nemzeti Sportrádió

Veronica Kristiansen szerint a mostani minden idők legjobb Győri ETO-ja

2025.11.09. 09:40
Veronica Kristiansen szerint védekezésben javult sokat az ETO (Fotó: NSO Tv)
női kézilabda Tjasa Stanko Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC Veronica Kristiansen
A Győri Audi ETO KC szombat délután minden különösebb probléma nélkül győzte le a női kézilabda Bajnokok Ligájában hazai pályán a Storhamart. A 40–23-as győri sikerrel végződő találkozó után Veronica Kristiansen és Tjasa Stanko válaszolt az NSO Tv kérdéseire, a két átlövő azt is elárulta, szerintük a mostani-e minden idők legjobb ETO-ja.

GYŐRI AUDI ETO KC–STORHAMAR HB ELITE (norvég) 40–23 (21–11)
Győr, 3722 néző. Vezette: Murariu, Chiruta (románok) 
GYŐR: SAKO – Hagman 2, Housheer 4, Elver 2, BLOHM 5, STANKO 7, Van Wetering 4. Csere: Dulfer, BREISTÖL 7, V. Kristiansen 3, Hovden 2, De Paula 4. Edző: Per Johansson
STORHAMAR: Raasok – Nordstrand 3, Mastad 4, Brandenborg 5, Solas 1, Obaidli 2 (1), Malá 2. Csere: Krogh (kapus), Lökka Hagen 1, Skinnehaugen, VATNE 4, Monné 1. Edző: Kenneth Gabrielsen
Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 13. p.: 7–6. 16. p.: 10–6. 19. p.: 13–8. 24. p.: 17–10. 36. p.: 25–13. 47. p.: 30–17. 50. p.: 34–17. 56. p.: 37–21
Kiállítások: 6, ill. 2 perc
Hétméteresek: –, ill. 6/1
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Az első perceket kivéve jól védekezett a csapat, külön öröm, hogy a hét a hat elleni támadásokból is sokat hárítottunk. Kipróbálhattunk néhány új elemet is, visszatért az a tempó és gyorsaság, ami a korábbi időkben jellemző volt a játékunkra.
Kenneth Gabrielsen: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, számunkra nagyon kedvezőtlen végeredménnyel. Tudtuk, hogy nincs sok esélyünk, a Győr pedig bizonyította, hogy rendkívüli képességű ellenfél. 

18 órája

Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez

A Bajnokok Ligája legjobb védelemmel rendelkező együttesét 40 góllal küldte haza a Győri Audi ETO.

 

Ezek is érdekelhetik