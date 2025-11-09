Nemzeti Sportrádió

Ogier nyert Japánban, maradt esélye a kilencedik vb-címre

2025.11.09. 08:57
Sébastien Ogier a japán erdőben (Fotó: AFP)
A francia Sébastien Ogier nyerte a Tojotában vasárnap zárult Japán ralit, ezzel a világbajnoki sorozat zárófutama előtt három pontra csökkentette a lemaradását az összetettben éllovas brit Elfyn Evanshez képest.

A konstruktőri vb-címet már korábban begyűjtő Toyota teljes sikert aratott hazai viadalán, ugyanis amellett, hogy Ogier megszerezte a maximálisan elérhető harminc pontot, mögötte márkatársa, Evans lett a második, míg a harmadik helyen a szintén toyotás finn reménység, Sami Pajari zárt. Utóbbi először állhatott dobogóra a vb-sorozatban.

A 41 éves, nyolcszoros vb-győztes Ogier – aki idén három viadalon el sem indult, legutóbb pedig kiesett – az összetett mellett a vasárnapi összesítést és a záró szakaszt is megnyerte, ezzel 30 pontot gyűjtött.

A világbajnokság november végén Szaúd-Arábiában zárul, Ogier azért küzd, hogy kilencedik elsőségével utolérje az örökrangsor élén álló honfitársát, Sébastien Loeböt.

RALI-VB
Japán rali, Tojota (20 gyorsasági szakasz, 305.34 km, a dobogósok)
1. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota GR Yaris Rally1) 3:21:08.9 óra
2. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota GR Yaris Rally1) 11.6 másodperc hátrány
3. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota GR Yaris Rally1) 2:05 perc h.
A vb-pontverseny állása 13 futam után (még 1 van hátra): 1. Evans 272 pont, 2. Ogier 269, 3. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen (finn, Toyota GR Yaris Rally1) 234

 

