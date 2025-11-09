Nemzeti Sportrádió

Sikeres műtéten esett át Botka Endre – kép

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 09:03
null
Botka Endre túl a műtéten (Fotó: Török Attila)
Címkék
FTC NB I labdarúgó NB I Botka Endre Ferencváros
A bajnoki címvédő Ferencvárosban játszó Botka Endre a közösségi médiában számolt be arról, hogy sikeresen megműtötték.

A 31 éves védő legutóbb augusztus 16-án, a Puskás Akadémia elleni vesztes mérkőzésen lépett pályára az első csapatban (az NB III-ban egy hónapja játszott 64 percet), míg legutóbb október 19-én, az Újpest elleni idegenbeli rangadón volt kerettag. „A napokban sikeres műtéten estem át. Hiányzik már a játék, de most itthon lábadozom. Bízom benne, hogy ezzel vége a nehézségeknek, és hamarosan újra részese lehetek a csapat sikereinek! ” – írta Botka a Facebook-oldalán.

 

FTC NB I labdarúgó NB I Botka Endre Ferencváros
Legfrissebb hírek

Demjén Patrik a 200. NB I-es meccsére készül

Labdarúgó NB I
2 órája

Krznar: Nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb

Labdarúgó NB I
5 órája

Vladimir Radenkovics marad a DVTK vezetőedzője

Labdarúgó NB I
15 órája

Nagy csatában maradt alul az FTC Brestben

Kézilabda
16 órája

Az UVSE három góllal kikapott Pireuszban a női vízilabda BL-ben

Vízilabda
17 órája

Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

Labdarúgó NB I
19 órája

Szegeden nyert a Ferencváros, nyolcat vágott az ETO a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
19 órája

Martin Chlumecky most megismerheti a Paks játékát

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik