Sikeres műtéten esett át Botka Endre – kép

A 31 éves védő legutóbb augusztus 16-án, a Puskás Akadémia elleni vesztes mérkőzésen lépett pályára az első csapatban (az NB III-ban egy hónapja játszott 64 percet), míg legutóbb október 19-én, az Újpest elleni idegenbeli rangadón volt kerettag. „A napokban sikeres műtéten estem át. Hiányzik már a játék, de most itthon lábadozom. Bízom benne, hogy ezzel vége a nehézségeknek, és hamarosan újra részese lehetek a csapat sikereinek! ” – írta Botka a Facebook-oldalán.