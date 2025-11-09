Idénybeli hatodik tripla dupláját érte el Jokics, könnyedén nyert a Nuggets – videó
Az előző idényben a Keleti konferencia alapszakaszának első kiemelését megszerző Cleveland a második negyed végén már 19 pontos hátrányban volt a Chicago Bulls ellen. A Cavaliers viszont fokozatosan csökkentette a hátrányát, a végjátékban 12–0-s rohanást hozott, Donovan Mitchell 65 másodperc alatt sorozatban nyolc pontot szerzett, ezzel a hajrával a Cleveland behúzta a találkozót. A hazaiaknál De'Andre Hunter szezoncsúcsot jelentő 29 pontot szerzett, ahogy Donovan Mitchell is 29 ponttal zárt, míg Evan Mobley 24 pontot szerzett.
A kilencedik meccsén hatodik tripla dupláját érte el Nikola Jokics, a Denver pedig magabiztosan legyőzte az Indiana Pacerst. A Nuggetsnek nem okozott problémát az, hogy sem Aaron Gordon, sem Jamal Murray nem volt bevethető, ugyanis Jokics 32 pontot, 14 lepattanót és 14 asszisztot jegyzett, igaz idénycsúcsot jelentő nyolc alaklommal adta el a labdát. A döntőben megsérülő Tyerse Haliburtont nélkülöző Pacersben Aaron Nesmith 25, míg Andrew Nembhard 22 pontot szerzett.
De'Aaron Fox 24 ponttal mutatkozott be az idényben, míg Victor Wembanyama 18 pontot és 18 lepattanót szerzett, kettejük teljesítménye hét pontos Spurs-sikert hozott a New Orleans Pelicans ellen. Fox februári érkezése óta mindössze hatodszor játszott együtt Wembanyamával, a San Antonio pedig továbbra is veretlen hazai pályán. A Pelicans és a mezőny legjobbja az öt triplát és 41 pontot szerző Trey Murphy volt.
Joel Embiid és Tyrese Maxey együtt 60 pontig jutottak, míg Trendon Watford karrierje első tripla dupláját érte el (20 pont, 17 lepattanó, 10 gólpassz) a Toronto ellen. Hármójuk teljesítménye tízpontos győzelmet ért a Philadelphiának.
Sorozatban öt győzelem után bukott a Lakers. Luka Doncic ugyan 22 pontos, 11 gólpasszos dupla duplát ért el, a Los Angeles 20 ponttal kikapott Atlantában. A Hawksban nem játszott Trae Young, Nickeil Alexander-Walker, Nikola Durisic, Kristaps Porzingis és Jalen Johnson sem, így is már 30 ponttal is vezetett a Lakers ellen. A hazaiak legeredményesebbje a 21 pontot szerző Mouhamed Gueye volt.
NBA
ALAPSZAKASZ
Washington Wizards–Dallas Mavericks 105–111
Philadelphia 76ers–Toronto Raptors 130–120
Atlanta Hawks–Los Angeles Lakers 122–102
Cleveland Cavaliers–Chicago Bulls 128–122
Miami Heat–Portland Trail Blazers 136–131
San Antonio Spurs–New Orlean Pelicans 126–119
Denver Nuggets–Indiana Pacers 117–100
Los Angeles Clippers–Phoenix Suns 103–114