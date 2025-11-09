Idénybeli hatodik tripla dupláját érte el Jokics, könnyedén nyert a Nuggets – videó

Az előző idényben a Keleti konferencia alapszakaszának első kiemelését megszerző Cleveland a második negyed végén már 19 pontos hátrányban volt a Chicago Bulls ellen. A Cavaliers viszont fokozatosan csökkentette a hátrányát, a végjátékban 12–0-s rohanást hozott, Donovan Mitchell 65 másodperc alatt sorozatban nyolc pontot szerzett, ezzel a hajrával a Cleveland behúzta a találkozót. A hazaiaknál De'Andre Hunter szezoncsúcsot jelentő 29 pontot szerzett, ahogy Donovan Mitchell is 29 ponttal zárt, míg Evan Mobley 24 pontot szerzett.

This @cavs triple threat tonight 🤩🤩🤩



Donovan Mitchell: 29p/6r/6a/5 3pm

De'Andre Hunter: 29p/4 3pm

Evan Mobley: 24p/8r/5a



Cleveland moves to 7-3 with their 4th straight win! pic.twitter.com/JzLNYXYg0e — NBA (@NBA) November 9, 2025

A kilencedik meccsén hatodik tripla dupláját érte el Nikola Jokics, a Denver pedig magabiztosan legyőzte az Indiana Pacerst. A Nuggetsnek nem okozott problémát az, hogy sem Aaron Gordon, sem Jamal Murray nem volt bevethető, ugyanis Jokics 32 pontot, 14 lepattanót és 14 asszisztot jegyzett, igaz idénycsúcsot jelentő nyolc alaklommal adta el a labdát. A döntőben megsérülő Tyerse Haliburtont nélkülöző Pacersben Aaron Nesmith 25, míg Andrew Nembhard 22 pontot szerzett.

Just Joker doing Joker things for yet ANOTHER triple-double!



🃏 32 points

🃏 14 boards

🃏 14 assists

🃏 10-14 shooting

🃏 31 minutes



He's now got 6 in 9 games this season... and 170 in his NBA career 🤯 pic.twitter.com/K5Q2BU7HR9 — NBA (@NBA) November 9, 2025

De'Aaron Fox 24 ponttal mutatkozott be az idényben, míg Victor Wembanyama 18 pontot és 18 lepattanót szerzett, kettejük teljesítménye hét pontos Spurs-sikert hozott a New Orleans Pelicans ellen. Fox februári érkezése óta mindössze hatodszor játszott együtt Wembanyamával, a San Antonio pedig továbbra is veretlen hazai pályán. A Pelicans és a mezőny legjobbja az öt triplát és 41 pontot szerző Trey Murphy volt.

Quite the season debut for @swipathefox!



Fox drops a team-high 24 points & the Spurs improve to 7-2 🦊 pic.twitter.com/mHkuWCW2n2 — NBA (@NBA) November 9, 2025

Joel Embiid és Tyrese Maxey együtt 60 pontig jutottak, míg Trendon Watford karrierje első tripla dupláját érte el (20 pont, 17 lepattanó, 10 gólpassz) a Toronto ellen. Hármójuk teljesítménye tízpontos győzelmet ért a Philadelphiának.

A classic combo for 60 & the W in the @sixers classic threads 🔔@TyreseMaxey: 31 PTS@JoelEmbiid: 29 PTS pic.twitter.com/G3RtMYCfHu — NBA (@NBA) November 9, 2025

In his 1st start for the @sixers... Trendon Watford drops his 1st career triple-double 🔥



🖤 20 PTS

🖤 17 REB (career-high)

🖤 10 AST (career-high)

🖤 8-10 FGM



He joins Nikola Jokić, Josh Giddey & Russell Westbrook as the ONLY players to record 20+ PTS, 15+ REB & 10+ AST in a… pic.twitter.com/g46goaNu0d — NBA (@NBA) November 9, 2025

Sorozatban öt győzelem után bukott a Lakers. Luka Doncic ugyan 22 pontos, 11 gólpasszos dupla duplát ért el, a Los Angeles 20 ponttal kikapott Atlantában. A Hawksban nem játszott Trae Young, Nickeil Alexander-Walker, Nikola Durisic, Kristaps Porzingis és Jalen Johnson sem, így is már 30 ponttal is vezetett a Lakers ellen. A hazaiak legeredményesebbje a 21 pontot szerző Mouhamed Gueye volt.

NBA

ALAPSZAKASZ

Washington Wizards–Dallas Mavericks 105–111

Philadelphia 76ers–Toronto Raptors 130–120

Atlanta Hawks–Los Angeles Lakers 122–102

Cleveland Cavaliers–Chicago Bulls 128–122

Miami Heat–Portland Trail Blazers 136–131

San Antonio Spurs–New Orlean Pelicans 126–119

Denver Nuggets–Indiana Pacers 117–100

Los Angeles Clippers–Phoenix Suns 103–114