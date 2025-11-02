Osztrák hokiliga: sorozatban hatodszor kapott ki a Ferencváros

Néhány hét alatt eljutottunk oda, hogy ahelyett, hogy azt találgatnánk, pofozógép lesz-e első ICEHL-idényében a Ferencváros, azzal az érzéssel vártuk a zöld-fehérek linzi összecsapását, hogy kis túlzással esélyesként, de legalábbis egyenrangú félként lépnek jégre idegenben. Ehhez képest a forduló előtt csak 12. linziek a párharc első öt percében beszorították a Fradit a kapuja elé, Timo Saarikoski együttese leginkább távolról próbálkozott, és igyekezett az esetleges kipattanó korongokra lecsapni, veszélyes helyzetet kialakítani.

Vezetést is szerzett az FTC, noha nem egy kipattanó után. Aku Kestilä kapott maga mögé egy korongot, de gyorsan jó helyre kotorta, és belőtte az osztrák kapu jobb oldalába. Még az első harmadban jött az egyenlítés: hiába védett egymás után két hatalmasat a Bálizs Bence helyett ezúttal is lehetőséget kapó Nagy Kristóf, harmadjára már ő is tehetetlen volt. Különösen, mert Travis Barrontól szinte semmit nem látott Brian Lebler lövéséből. Mattyasovszky Gergely ziccere kimaradt, így 1–1-gyel mentek az első szünetre a csapatok.

A középső harmadban aztán megjöttek a kiállítások is – a Fradi két emberelőnyt kihagyott, a Linz egyet kihasznált, így negyven perc után már vezettek a hazaiak. A harmadik húsz percben őrizte minimális előnyét az osztrák együttes, ráadásul mivel a végén a linziek támadtak, csak 58:39-nél hozhatta le kapusát az FTC, üres kapura viszont azonnal gólt kapott, és 3–1-es vereséget szenvedett a válogatott szünet előtti utolsó meccsén.

A Hydro Fehérvár AV19 nem kezdett olyan jól, mint a Fradi, már az első harmadban hátrányba került, a második végére pedig háromgólos előnyben volt ellenfele, a Pustertal Wölfe. Az ideiglenesen Tyler Dietrichhel a kispadon kiálló Volán kevesebbet próbálkozott, mint az olaszok, két emberelőnyéből nem talált be, de emberhátrányban kétszer is kapitulált, összesen négyet kapott és egyet sem ütött, így 4–0-ra kikapott. Az ICEHL most egy ideig szünetel a válogatott mérkőzések miatt, a következő játéknap november 12-én lesz.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

BLACK WINGS LINZ–FTC-TELEKOM 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Linz, 4245 néző. V: Nagy A., Sternat, Bedynek, Nothegger (mindhárman osztrákok).

LINZ: TIRRONEN – Roe, Würschl / Söllinger, Moro / Kragl, MacKinnon / Tialler – Romig, KNOTT 1 (1), ST-AMANT 1 (1) / Lebler 1, BARRON (3), Ograjensek (1) / Pusnik, Collins, Gaffal / Maver, Predan, Neubauer. Edző: Philipp Lukas

FTC: Nagy Kristóf – BENGTSSON (1), Tóth Gergely (1) / Koskela, Lindgren / Hadobás, Horváth M. / Farkas B. – Shaw, COULTER, Laskawy / Sofron, Kestilä 1, Tammela / Mihalik A., Mattyasovszky, Molnár D. / Galajda, Nagy Krisztián, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 24–30.

Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 3/0.

MESTERMÉRLEG

Philipp Lukas: – Nehéz feladatot oldottunk meg, mert egy nagyon energikus csapat érkezett Linzbe, ennek tükrében örülünk a három pontnak a Ferencváros ellen. Nagyon fontos, hogy azokat a meccseket is megnyerjük, amelyeken nem tökéletes a játék, vagy nincs megfelelő mennyiségű energiánk.

Timo Saarikoski: – Ezúttal is tetszett, ahogy a csapatom küzdött, erre büszkének kell lennünk. Az viszont rossz, hogy rendre elveszítjük az ennyire kiélezett mérkőzéseket, így azt mondom, jókor jön nekünk a nemzetközi szünet. Ahogy már sokszor elmondtam, még mindig tanulási fázisban vagyunk, de a hibáink után túl sok gólt kapunk. Jobbnak kell lennünk, nem vitás.

PUSTERTAL WÖLFE (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Bruneck, 2731 néző. V: Nikolic (osztrák), Zrnic (szlovén), Rigoni (olasz), Zacherl (osztrák).

PUSTERTAL: PASQUALE – Glira, Osmanski / Lauridsen 1, Di Tomaso (1) / Zanatta, Nitz – IERULLO (2), TICAR 2 (1), Lipon (1) / Saracino, Bardreau, Bowlby / Zandegiacomo, Frycklund (1), Purdeller / DeLuca (1), Andergassen, Mantinger 1. Edző: Jason Jaspers

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Campbell / Andersen, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Rymsha, Cheek / Erdély Cs., Bartalis I., Terbócs / Kulmala, Richards, Varga B. / Mihály Á., Németh K., Magosi. Megbízott edző: Tyler Dietrich

Kapura lövések: 30–25.

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 2/0.

A nap további eredményei: Pioneers Vorarlberg–Klagenfurt 2–1 – szétlövéssel, Vienna Capitals–Villach 0–3, HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers 3–4 – szétlövéssel