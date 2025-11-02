Nemzeti Sportrádió

Osztrák hokiliga: sorozatban hatodszor kapott ki a Ferencváros

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 20:09
null
Aku Kestilä góljával még vezetett a Fradi Linzben (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Ferencváros jégkorong FTC-Telekom osztrák hokiliga Fehérvár AV19
A Fehérvár Olaszországban, a Ferencváros Ausztriában lépett jégre és szenvedett vereséget a válogatott szünet előtti utolsó meccsén vasárnap az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL).

Néhány hét alatt eljutottunk oda, hogy ahelyett, hogy azt találgatnánk, pofozógép lesz-e első ICEHL-idényében a Ferencváros, azzal az érzéssel vártuk a zöld-fehérek linzi összecsapását, hogy kis túlzással esélyesként, de legalábbis egyenrangú félként lépnek jégre idegenben. Ehhez képest a forduló előtt csak 12. linziek a párharc első öt percében beszorították a Fradit a kapuja elé, Timo Saarikoski együttese leginkább távolról próbálkozott, és igyekezett az esetleges kipattanó korongokra lecsapni, veszélyes helyzetet kialakítani. 

Vezetést is szerzett az FTC, noha nem egy kipattanó után. Aku Kestilä kapott maga mögé egy korongot, de gyorsan jó helyre kotorta, és belőtte az osztrák kapu jobb oldalába. Még az első harmadban jött az egyenlítés: hiába védett egymás után két hatalmasat a Bálizs Bence helyett ezúttal is lehetőséget kapó Nagy Kristóf, harmadjára már ő is tehetetlen volt. Különösen, mert Travis Barrontól szinte semmit nem látott Brian Lebler lövéséből. Mattyasovszky Gergely ziccere kimaradt, így 1–1-gyel mentek az első szünetre a csapatok. 

A középső harmadban aztán megjöttek a kiállítások is – a Fradi két emberelőnyt kihagyott, a Linz egyet kihasznált, így negyven perc után már vezettek a hazaiak. A harmadik húsz percben őrizte minimális előnyét az osztrák együttes, ráadásul mivel a végén a linziek támadtak, csak 58:39-nél hozhatta le kapusát az FTC, üres kapura viszont azonnal gólt kapott, és 3–1-es vereséget szenvedett a válogatott szünet előtti utolsó meccsén. 

A Hydro Fehérvár AV19 nem kezdett olyan jól, mint a Fradi, már az első harmadban hátrányba került, a második végére pedig háromgólos előnyben volt ellenfele, a Pustertal Wölfe. Az ideiglenesen Tyler Dietrichhel a kispadon kiálló Volán kevesebbet próbálkozott, mint az olaszok, két emberelőnyéből nem talált be, de emberhátrányban kétszer is kapitulált, összesen négyet kapott és egyet sem ütött, így 4–0-ra kikapott. Az ICEHL most egy ideig szünetel a válogatott mérkőzések miatt, a következő játéknap november 12-én lesz. 

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
BLACK WINGS LINZ–FTC-TELEKOM 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)
Linz, 4245 néző. V: Nagy A., Sternat, Bedynek, Nothegger (mindhárman osztrákok). 
LINZ: TIRRONEN – Roe, Würschl / Söllinger, Moro / Kragl, MacKinnon / Tialler – Romig, KNOTT 1 (1), ST-AMANT 1 (1) / Lebler 1, BARRON (3), Ograjensek (1) / Pusnik, Collins, Gaffal / Maver, Predan, Neubauer. Edző: Philipp Lukas
FTC: Nagy Kristóf – BENGTSSON (1), Tóth Gergely (1) / Koskela, Lindgren / Hadobás, Horváth M. / Farkas B. – Shaw, COULTER, Laskawy / Sofron, Kestilä 1, Tammela / Mihalik A., Mattyasovszky, Molnár D. / Galajda, Nagy Krisztián, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski 
Kapura lövések: 24–30.
Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 3/0.

MESTERMÉRLEG
Philipp Lukas: – Nehéz feladatot oldottunk meg, mert egy nagyon energikus csapat érkezett Linzbe, ennek tükrében örülünk a három pontnak a Ferencváros ellen. Nagyon fontos, hogy azokat a meccseket is megnyerjük, amelyeken nem tökéletes a játék, vagy nincs megfelelő mennyiségű energiánk. 
Timo Saarikoski: – Ezúttal is tetszett, ahogy a csapatom küzdött, erre büszkének kell lennünk. Az viszont rossz, hogy rendre elveszítjük az ennyire kiélezett mérkőzéseket, így azt mondom, jókor jön nekünk a nemzetközi szünet. Ahogy már sokszor elmondtam, még mindig tanulási fázisban vagyunk, de a hibáink után túl sok gólt kapunk. Jobbnak kell lennünk, nem vitás. 

 

PUSTERTAL WÖLFE (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) 
Bruneck, 2731 néző. V: Nikolic (osztrák), Zrnic (szlovén), Rigoni (olasz), Zacherl (osztrák). 
PUSTERTAL: PASQUALE – Glira, Osmanski / Lauridsen 1, Di Tomaso (1) / Zanatta, Nitz – IERULLO (2), TICAR 2 (1), Lipon (1) / Saracino, Bardreau, Bowlby / Zandegiacomo, Frycklund (1), Purdeller / DeLuca (1), Andergassen, Mantinger 1. Edző: Jason Jaspers
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Campbell / Andersen, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Rymsha, Cheek / Erdély Cs., Bartalis I., Terbócs / Kulmala, Richards, Varga B. / Mihály Á., Németh K., Magosi. Megbízott edző: Tyler Dietrich 
Kapura lövések: 30–25. 
Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 2/0.

A nap további eredményei: Pioneers Vorarlberg–Klagenfurt 2–1 – szétlövéssel, Vienna Capitals–Villach 0–3, HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers 3–4 – szétlövéssel

ICEHL, 2025–2026, ÁLLÁS MGYHGYHVVL–KGk 
1. Pustertal Wölfe161021356–39+1735 
2. Olimpija Ljubljana16842280–48+3234 
3. Bozen Südtirol15911460–36+2430 
4. Graz16635255–41+1429 
5. Klagenfurt15732345–35+1029 
6. Salzburg16623547–40+725 
7. Villach15712550–46+425 
8. Linz1552849–48+119 
9. Fehérvár AV1916512831–54–2319 
10. Vienna Capitals15422742–53–1118 
11. FTC16414747–57–1018 
12. Innsbruck162311040–72–3213 
13. Vorarlberg172221130–63–3312 

 

 

Ferencváros jégkorong FTC-Telekom osztrák hokiliga Fehérvár AV19
Legfrissebb hírek

A férfiak után az FTC női csapata is legyőzte az MTK-t az NB I-ben

Labdarúgó NB I
4 órája

Drámai körülmények között kapott ki a Fradi az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.10.31. 21:32

„Rengeteg megható üzenetet kapok a szurkolóktól” – a Volán menesztett edzője

Jégkorong
2025.10.30. 17:14

Férfi vízi BL: jól kezdett az FTC, és győzött a Brescia ellen idegenben

Vízilabda
2025.10.29. 21:50

ICEHL: a Ljubljana legyőzte a Ferencvárost a Tüskecsarnokban

Jégkorong
2025.10.29. 21:29

Női vízi ob I: 28 gólt lőve nyert a III. kerületben az FTC

Vízilabda
2025.10.29. 19:44

A Fehérvár AV19 elnöke a gyengébb szereplésről: Amennyiben szükséges, változtatunk

Jégkorong
2025.10.29. 12:09

Kiss Dávid: Ez elfogadhatatlan teljesítmény volt

Jégkorong
2025.10.28. 16:27
Ezek is érdekelhetik