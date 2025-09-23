ICEHL: 13 gól és sima fehérvári vereség Grazban

AZT MÁR KORÁBBAN tudni lehetett, hogy a Volán szombaton kórházba szállított szlovén támadója, Anze Kuralt nem sérült meg súlyosan, és jégre léphet kedden a Graz elleni ICEHL-meccsen, de az új információ volt, hogy a szerződését is meghosszabbította a csatár, és a 2027–2028-as idény végéig biztosan marad Fehérváron. Hogy valóban jól van, azt az esti mérkőzésen is bizonyította, bátran állt bele már az első harmadban is a kakaskodásba, sok más öröme azonban sem neki, sem a magyar csapatnak nem lehetett, hiszen a házigazda Graz már a párharc első percében vezetést szerzett: Marcus Vela húzta be a korongot a hálóba Rasmus Reijola mellett a kapu mögül.

Az egyébként is nagy fölényben játszó osztrákok a 12. percben már kettővel vezettek, Korbinian Holzer ért bele a kapu közvetlen közelében egy lőtt passzba, ekkor valóban tehetetlen volt a Volán kapusa.

Annyi boldogság azért jutott a magyar csapatnak, hogy Varga Balázs révén – aki egy lecsorgó korongot szerzett meg az ellenfél harmadának kék vonalán – sikerült szépíteni, hajszálpontos lövése valóban gólt érdemelt. A nyomasztó mezőnyfölény ellenére (19–5 volt a kapura lövések száma az első harmadban) mindössze egy gól különbség volt a csapatok között.

A középső játékrészben aztán „kiszakadt a gólzsák”, hazai oldalon öt, a vendégekén kettő találat született, a vége pedig 9–4 lett a Graznak egy, a semleges szurkoló szemével rendkívül szórakoztató meccsen.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

GRAZ 99ERS (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 9–4 (2–1, 5–2, 2–1)

Graz, 2219 néző. V: Nikolic, Voican, Bärnthaler, Gatol-Schafranek (mind osztrákok)

GRAZ: Wieser – KOCH (4), Holzer 1 (1) / Stapelfeldt (1), BAILEN 2 (1) / Hora, Zündel / Moosbrugger (1) – Collins 1, Vela 1 (1), K. ROY 1 (2) / Harnisch (2), Currie, Swaney (2) / Ganahl, Haudum (1), P. HUBER 2 (1) / Kainz 1, Schiechl (1), Feldner. Edző: Harry Lange

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch (1) / Mihály Á., Horváth Donát – Archibald (1), Hári J., KURALT (1) / Cheek (1), Kulmala 1, Rymsha 1 / Erdély Cs. (1), Bartalis I., Terbócs 1 / Varga B. 1, Németh K. (1), Magosi. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 45–26

Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Mindenkinek lehet rossz napja, mi ezúttal a legrosszabbat fogtuk ki, rögtön az első cserétől. Amit az Innsbruck ellen sikerült elérnünk, hogy jól kezdtük a párharcot, azt most nem sikerült, a meccs legelején hátrányba kerültünk. Kettő nullánál még szépítettünk, majd a második harmadban megint rögtön gólt kaptunk, ezután jött egy tízperces rövidzárlat, amelyben sorra kaptuk a gólokat – megérdemelten pofoztak el minket.