Ami biztos: helyzetekben nem lesz hiány a Megyeri úton

AZ OKTÓBERI KÖZEPI derbi után ismét zöld-fehér csapatot fogadnak Újpesten, a Ferencváros után ezúttal Győrből az ETO-t, amely nem kevésbé veszélyes csapat. Az FTC elleni 1–1 után keleti túrán vett részt az Újpest, Debrecenben nagy pofonba szaladt bele (5–2 a hajdúságiaknak), Diósgyőrben viszont Bese Barnabás kiállítása ellenére is nyerni tudott 3–1-re. Ám megkockáztatható, mind a debreceni, mind a miskolci kihívásnál nagyobb erőpróba vár most az Újpestre. Noha a tabellán egymás mögött foglal helyet a két csapat (az ETO hetedik, az Újpest nyolcadik), a győrieknek eggyel kevesebb meccsen is néggyel több pontjuk van. Ami az Újpest szempontjából aggasztóbb: az ETO fontos statisztikai mutatókban is élen jár, így ott található a legtöbb gólhelyzetet kialakító vagy a legtöbbet futó NB I-es csapatok között.

Noha legutóbbi öt meccséből az ETO is csak egyet tudott megnyerni (épp a Diósgyőr ellenit, ugyanúgy 3–1-re, mint az Újpest), a játékkal egyik mérkőzésen sem volt probléma, sokat birtokolták a labdát, helyzeteket tudtak kidolgozni, kis szerencsével nyerhettek volna Debrecenben vagy a Paks ellen is, Kisvárdán pedig 2–0-s előnyről kaptak ki 3–2-re. De tudható, hogy ha a helyzetek megvannak, hosszú távon a gólok és a győzelmek is jönnek. Az ETO joggal dobogóra pályázó csapat a jelenlegi hetedik helye ellenére is – az Újpestről ez nehezen mondható el. A lila-fehéreknek pillanatnyilag még mindig inkább hátrafelé kell nézegetniük a tabellán, hiszen egy fordulóval ezelőtt még kieső helyen álltak.

Így ígérkezik igazán izgalmas taktikai csatának a mérkőzés. Damir Krznar, a hazaiak pengeélen táncoló horvát vezetőedzője nem engedheti meg magának hazai pályán a defenzív játékot, ugyanakkor ennek az ETO-nak nekimenni öngyilkosság, mert a győriek kiválóak a gyors átmenetekben, kegyetlenül kihasználnak minden védelmi megingást. Az ETO aligha akar megint pontokat elszórni olyan csapat ellen, amelyet a jelenlegi erőviszonyok alapján le kell győznie, talán még idegenben is. Óvatosságra intheti a győrieket, hogy a második fordulóban otthon majdnem meglepte őket az Újpest, az emlékezetes végjáték során Giorgi Beridze 89. percben szerzett góljára Olekszandr Piscsur a 94. percben tudott válaszolni.

A vendégek egyik legjobbja, Nadir Benbuali négy sárga lapja miatt veszélyeztetett, a hazaiaknál pedig információnk szerint megsérült és néhány hétig nem védhet Banai Dávid, így minden bizonnyal az olasz Riccardo Piscitellivel kezdődik az Újpest kezdőcsapatának névsora.

NS-tipp: Smahulya Ádám Gólgazdag, fordulatos mérkőzés végén mindkét csapat úgy érzi majd, hogy ő veszített el két pontot. A tippem: 2–2.