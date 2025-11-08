Nemzeti Sportrádió

NHL: a chicagói Bedard három gólpasszt adott, majd betalált

I. SZ.I. SZ.
2025.11.08. 08:10
A chicagói Connor Bedard (fehérben) remekelt a Calgary ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL Chicago Blackhawks San Jose Sharks
Három sima vendéggyőzelem mellett csak a San Jose Sharks nyert hazai pályán az NHL legutóbbi játéknapján.

A San Jose a Winnipeget győzte le, a harmadik harmad hajrájában, 4:21 perccel a vége előtt Will Smith döntötte el a mérkőzést. A Sharks első gólját szerző Macklin Celebrini gólpasszal járult hozzá a győztes találathoz, 9 góljával és 14 asszisztjával vezeti a liga kanadai táblázatát.

A Calgaryban 4–0-ra nyerő Chicagóban Tyler Bertuzzi lőtte az első gólt, Connor Bedard pedig három gólpassz után saját maga szerezte a negyediket.

NHL, ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Minnesota Wild 2–5
Detroit Red Wings–New York Rangers 1–4
Calgary Flames–Chicago Blackhawks 0–4
San Jose Sharks–Winnipeg Jets 2–1

 

NHL Chicago Blackhawks San Jose Sharks
