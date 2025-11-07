Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Euroliga: a Real Madrid megint megnyerte az el Clásicót

2025.11.07. 23:26
Trey Lyles megoldhatatlan feladat elé állította a barcelonaiakat (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Barcelona férfi kosárlabda Euroliga
Madridi győzelem Barcelonában a férfi kosárlabda Euroliga péntek esti presztízsmérkőzésén: a fővárosiak 101–92-re nyertek a katalán csapat otthonában. Újabb sikerével élre állt a Zalgiris Kaunas, és győzelemmel tudta le a játéknapot az Olympiakosz, valamint – kétszeri hosszabbítást követően – a Milan is.

A spanyol klasszikuson a Real Madrid gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, már az első negyed végén tízpontos előnyben volt, és a különbséget szinte végig tartotta, sőt néhányszor növelte is. A barcelonaiak képtelenek voltak lelassítani Trey Lylest, aki már a nagyszünetben 16 pontnál tartott, és végül 29-cel vezette győzelemre csapatát. Facundo Campazzo és Mario Hezonja 15-15 pontot dobott a vendégeknél, Will Clyburn 19, Kevin Punter 18 pontig jutott a Barcában.

A madridiak sorozatban kilencedszer verték meg a Barcelonát, és – akárcsak tavaly – megint a Palau Blaugranában könyvelték el első idegenbeli sikerüket az Euroliga-idényben. Hogy viszonylag simán alakult a meccs, abban jelentős szerepe volt a Walter Tavares vezérletével fölényesen, 36–21-re megnyert lepattanóharcnak.

Nagy csatát vívott egymással az Anadolu Efes és a Milan; az olasz csapat 13 ponttal is vezetett az utolsó negyedben, csakhogy a törökök visszakapaszkodtak, és PJ Dozier egy triplával hosszabbításra mentette a meccset. A 34 pontig jutó amerikai hátvéd a ráadás második öt percében is bedobott egy hármast, ám a végjátékban a milánóiak jutottak többször a büntetővonalra, és ez döntőnek bizonyult. Na, és a hármasok! Zach LeDay 25, Shavon Shields 24 pontot szórt a vendégeknél, az előbbi négy, az utóbbi hat triplát küldött a helyére, hármat a hosszabbításban!

A Zalgiris szokás szerint csapatszinten oldotta meg a támadójátékot, Sylvain Francisco 15-tel vezette a sokszereplős pontlistát. A Valencia jól tartotta magát a kaunasi csarnokban, de a hajrában fokozatosan leszakadt – a litván csapat elkönyvelte sorozatban negyedik, összességében hetedik győzelmét, és a tabella élére állt a hasonlóan 7, 2-es mérleggel álló Crvena zvezdát és Hapoel Tel-Avivot megelőzve.

A Partizan nagyon megdolgoztatta az Olympiakoszt; a negyedik negyed elején nyolcpontos előnye volt, még az utolsó két percre fordulva is vezetett, csakhogy Shaquielle McKissick egy duplával fordított, Tyler Dorsey értékesített négy büntetőt, és Szasa Vezenkov a második sikeres triplájával teljessé tette a pireusziak nagy hajráját.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
Pénteki mérkőzések
Anadolu Efes (török)–Milan (olasz) 93–97, 2 h. u.
Zalgiris Kaunas (litván)–Valencia (spanyol) 86–77
Olympiakosz (görög)–Partizan Beograd (szerb) 80–71
Barcelona (spanyol)–Real Madrid (spanyol) 92–101

