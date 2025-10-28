Kiss Dávid: Ez elfogadhatatlan teljesítmény volt

Kijózanító pofont kapott a Fehérvár Linzben, pedig az elmúlt hetekben a találkozók többségén játékban egyre jobb képet mutatott a Volán játéka. Ebből a szempontból is váratlan volt a vasárnapi mérkőzés, ahol az első húsz percben teljesen szétesett a magyar csapat játéka, egy harmad alatt öt gólt kapott az együttes.

„Látszott, nem állt készen a csapat erre a találkozóra, nem is értem az okokat, ez elfogadhatatlan. Dolgozunk, videózunk, edzünk, órákat ölünk a felkészülésbe, aztán egy ilyen mutatványt kapunk vissza. Ez elszomorító. Hét lövésből kaptunk öt gólt, erre a kezdésre egyszerűen nem találom a szavakat. Alulteljesítettünk minden szempontból, nem tudom, hogy történhetett ez meg – mondta Kiss Dávid vezetőedző a mérkőzés utáni értékelőjében. – Mindkét csapat nehezebben kezdte az idényt, ők készen álltak ebből lelkierőt kovácsolni, mi nem. Két harmad alatt hatszor ütöttünk kapura. Egy dolog, hogy a támadójátékunkban vannak irányvonalak, amelyeket próbálunk betartani az ellenfél védekezéséhez képest, de közben a kreativitásnak is utat kell törnie, ehhez egyszerűen tudni kell játszani a koronggal. Ez egyáltalán nem sikerült ezen a találkozón.”

Valami nem akar összeállni Fehérváron, legalábbis jelenleg, hatalmas kilengésekkel játszik a gárda, egy-egy jobb mérkőzés után egy érthetetlen teljesítmény is becsúszik, ami nyilván megmutatkozik a szerzett pontokban is. Ebben több minden is közrejátszhat. Egyrészt a fehérváriak a saját pályájukat átalakították erre az idényre, immáron tengerentúli méretekkel rendelkezik, azaz szűkebb a jégfelület a liga többi csapatának otthonához képest. Nem titkolt célja volt ennek az átalakításnak, hogy gyorsuljon a Volán játéka, de ez egyelőre csak hellyel-közzel látszódik, hazai pályán is csúszott már be váratlan vereség rossz játékkal párosulva. Mentálisan sem tud mindenki felpörögni az első percektől kezdve, szembetűnő, hogy egy-két találkozótól eltekintve nem kezd jól a Fehérvár ebben az idényben, sokszor a mérkőzés elején kerül hátrányba, több esetben nem is csak egy gólt kapva.

Ha a fehérváriak statisztikáit megnézzük, szembeötlő a lőtt gólok száma, tizenhárom mérkőzés alatt mindössze huszonöt alkalommal találtak be a kék-fehérek, ami holtversenyben (az utolsó helyen álló Vorarlberggel) a legrosszabb mutató a ligában. Ebben sem teljesít konzisztensen a gárda, hiszen hol sok helyzetet dolgoz ki, de ezeket ki is hagyja, hol még a minőségi lehetőségek kialakításával is hadilábon áll. Plusz-mínusz mutatókat megvizsgálva nem túl biztató, hogy Anze Kuralton kívül senki sem áll pozitív mérleggel.

Egy biztos, gyors talpra állásra lesz szükség Fehérváron, és ha a teljesítménygörbéje nem kezd kisimulni Kiss Dávid együttesének, akkor könnyen a mezőny utolsó harmadába ragadhat.

ICEHL

ALAPSZAKASZ

BLACK WINGS LINZ–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 7–1 (5–0, 1–0, 1–1)

Linz. Vezette: Siegel (osztrák), Zrnic (szlovén), Moidl, Seewald (osztrákok)

