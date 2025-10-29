A Fehérvár AV19 elnöke a gyengébb szereplésről: Amennyiben szükséges, változtatunk

Nem úgy kezdte a Volán ezt az idényt, ahogy azt sokan várták, nagyon hullámzóan teljesített Kiss Dávid együttese. És ez a nagyobb amplitúdó nem csak az eredményekben, hanem a mutatott játékban is megjelent. Míg a Salzburgot másfél év után megverte a csapat, valamint a Klagenfurt ellen is egy igen élvezetes mérkőzést produkált, addig a két sereghajtótól, a Vorarlbergtől, valamint a Linztől is kikapott, utóbbitól éppen most vasárnap idegenben 7–1-re, az első harmadban ötöt kapott a Fehérvár.

„Teljes mértékben azonosulni tudok a szurkolóink csalódottságával, ami az eddigi teljesítményünk alapján kialakult bennük. Azt gondolom, szerintem jogosan, hogy a keretünk alkalmas az általunk eredetileg kitűzött célok elérésére, de most meg kell keresnünk azokat az okokat, amelyek miatt úgy érezhetjük, hogy a jégen mutatott teljesítményünk egyre többször méltatlan ahhoz az értékrendhez, amit mi a klubbal és a klubban képviselni kívánunk. Természetesen nem ülünk tétlenül és várjuk, hogy a most rossz irányba mutató dolgok maguktól megváltozzanak, dolgozunk azon, hogy feltárjuk ennek az okait és amennyiben szükséges, változtatásokat eszközöljünk” – idézte a klub hivatalos honlapja Gál Péter Pál klubelnököt. A sportvezető hozzátette, hogy nem egy-egy mérkőzés alapján hozzák meg a döntéseket, hanem egy komplex elemzési folyamatot követően.

„Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben változtatásra lesz szükség, annak felelőssége a klubvezetésé, amit nem is szeretnénk másra hárítani. Minden esetben és minden döntésben a klub az első, minden ilyen történetben egyetlen érinthetetlen entitás van, az maga a klub. Senki más nem érinthetetlen” – mondta Gál.

Az elnök hozzátette: elvárják, hogy mindenki a maximumot adja az edzéseken és a mérkőzéseken, nála ez jelenti a profizmust.

„Ha valakiről közülünk kiderül, hogy ezeket az alapelveket nem tudja magáévá tenni, annak javaslom, hogy minél hamarabb keressen magának egy Andersen Ligás lehetőséget, mely ligát személy szerint nagyra tartok és kiváló lehetőségnek azok számára, akik amatőr szinten szeretnék űzni ezt a csodálatos sportot.”

A héten három mérkőzés vár a kék-fehérekre, amelyek alatt könnyen eldőlhet, merre tarthat a brigád a közeljövőben, hiszen jövő héten válogatott szünet következik, így lehet idő rendezni a sorokat a vezetőségnek házon belül, akár személyi változásokkal is, ha szükséges.



