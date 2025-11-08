Szabó-Májer Krisztina: Amit elterveztünk, minden ült, de nehéz mérkőzés volt

Az Alba Fehérvár KC fölényesen, tizenegy góllal megverte a Fejér vármegyei rangadón a DKKA együttesét, amivel továbbjutott a női kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójába. A fehérváriak egyik legjobbja, a négy gólig jutó Szabó-Májer Krisztina az NSO Tv stábjának nemcsak a meccset értékelte, hanem azt is elárulta, milyen sportoló lett belőle, miután édesanya lett.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ

Alba Fehérvár–Dunaújváros 35–24 (17–11)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)

Hajdúnánás KN (NB I/B)–Eszterházy SC 27–27 (14–16)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Moyra-Budaörs Handball–Vasas 27–25 (17–11)

Komárom VSE (NB I/B)–NEKA 20–28 (12–8)

Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA 26–36 (17–17)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK

Vác: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE 24–48