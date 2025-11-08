Szabó-Májer Krisztina: Amit elterveztünk, minden ült, de nehéz mérkőzés volt
Az Alba Fehérvár KC fölényesen, tizenegy góllal megverte a Fejér vármegyei rangadón a DKKA együttesét, amivel továbbjutott a női kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójába. A fehérváriak egyik legjobbja, a négy gólig jutó Szabó-Májer Krisztina az NSO Tv stábjának nemcsak a meccset értékelte, hanem azt is elárulta, milyen sportoló lett belőle, miután édesanya lett.
NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ
Alba Fehérvár–Dunaújváros 35–24 (17–11)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)
Hajdúnánás KN (NB I/B)–Eszterházy SC 27–27 (14–16)
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Moyra-Budaörs Handball–Vasas 27–25 (17–11)
Komárom VSE (NB I/B)–NEKA 20–28 (12–8)
Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA 26–36 (17–17)
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Vác: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE 24–48
Kézilabda
13 órája
Kézilabda: az Alba Fehérvár továbbjutott a Magyar Kupában
Meglehetősen sima volt a Fejér vármegyei kupameccs.
