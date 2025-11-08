Nemzeti Sportrádió

Szabó-Májer Krisztina: Amit elterveztünk, minden ült, de nehéz mérkőzés volt

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 09:45
null
Szabó-Májer Krisztina szerint nehéz meccs volt a DKKA elleni (Fotó: NSO Tv)
Címkék
DKKA Alba Fehérvár KC női kézilabda Zentai Dorottya női kézilabda Magyar Kupa Szabó-Májer Krisztina
Az Alba Fehérvár KC fölényesen, tizenegy góllal megverte a Fejér vármegyei rangadón a DKKA együttesét, amivel továbbjutott a női kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójába. A fehérváriak egyik legjobbja, a négy gólig jutó Szabó-Májer Krisztina az NSO Tv stábjának nemcsak a meccset értékelte, hanem azt is elárulta, milyen sportoló lett belőle, miután édesanya lett.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ
Alba Fehérvár–Dunaújváros 35–24 (17–11)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)
Hajdúnánás KN (NB I/B)–Eszterházy SC 27–27 (14–16)
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Moyra-Budaörs Handball–Vasas 27–25 (17–11)
Komárom VSE (NB I/B)–NEKA 20–28 (12–8)
Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA 26–36 (17–17)
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Vác: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE 24–48

Kézilabda
13 órája

Kézilabda: az Alba Fehérvár továbbjutott a Magyar Kupában

Meglehetősen sima volt a Fejér vármegyei kupameccs.

 

DKKA Alba Fehérvár KC női kézilabda Zentai Dorottya női kézilabda Magyar Kupa Szabó-Májer Krisztina
Legfrissebb hírek

Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi

Kézilabda
1 perce

Kézilabda: az Alba Fehérvár továbbjutott a Magyar Kupában

Kézilabda
13 órája

Női kézi: néhány nappal az érdi vereség után kirúgta edzőjét az FTC BL-ellenfele

Kézilabda
Tegnap, 9:19

Nagyon simán verte a Vác az Orosházát a női kézi Magyar Kupában

Kézilabda
2025.11.06. 18:27

A Budaörs nyerte az NB I-esek csatáját a női kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2025.11.05. 19:56

Élvonalbeli csapatot búcsúztatva jutott tovább az MTK a női kézi Magyar Kupában

Kézilabda
2025.11.04. 19:50

Fodor Csenge is bekerült a női kézilabda-válogatott szűkített vb-keretébe

Kézilabda
2025.11.04. 15:03

Női kézilabda NB I: nehéz az anyagi helyzet, veszélyben a dunaújvárosiak szereplése

Kézilabda
2025.11.04. 13:29
Ezek is érdekelhetik