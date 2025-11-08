NBA: a Miami az első negyedben 53 pontot szerzett

A gyorsabb játék és a hárompontosokra kiélezett stratégia a magyarázata annak, hogy az elmúlt néhány évben olyan magasságokba emelkedett az NBA-meccseken szerzett kosarak száma, amire az 1960-as évek vége óta nem volt példa.

A Miami például a Charlotte elleni győzelmének első negyedét 53 ponttal zárta, ami klubrekord, és a liga történetében csak egyszer jutott több pontig csapat az első 12 percben (két és fél éve a Golden State 55-öt dobott a Portlandnek). A Heat majdnem így is elszórakozta a meccset, a második negyedben a Hornets 27–2-es rohammal 66–65-re felzárkózott – ám a hazai csapat egyszer sem engedte ki a kezéből a vezetést, a 25 pontos Norman Powell vezérletével 126–108-ra nyert.

A Cleveland mindegyik negyedben legalább 33 pontig jutott a Washington ellen (a fővárosiak sem adták alább 26-nál), és 148–114-re győzött úgy, hogy hét játékosa is legalább tíz pontot dobott, a csapat 60-at szerzett csak triplákból, legjobbja a 24 pontos Donovan Mitchell volt.

A Chicagót legyőző Milwaukeeban Janisz Adetokunbo 41 pontig jutott, 15 lepattanója mellett egyetlen gólpassz hiányzott a tripla duplához. A denveri Nikola Jokics a Golden State ellen 26 pontot szerzett, ő egy-egy lepattanóra és asszisztra volt a bravúrtól. A nap rangadóján a San Antonio 121–110-re legyőzte a Houstont, a Spursben Harrison Barnes 24, Julian Champagnie és Victor Wembanyama 22-22, a Rocketsben Kevin Durant 24, Alperen Sengun 22 pontot szerzett.

A legutóbbi játéknap mérkőzései az idény közben zajló NBA-kupa csoportküzdelmeibe is beleszámítottak, a hat csoportgyőztes és a két wild card csapat decemberben küzd meg a plusztrófeáért, a négyes döntőt Las Vegasban rendezik meg, a finálé december 16-án lesz.

NBA, ALAPSZAKASZ

Orlando Magic–Boston Celtics 123–110

Washington Wizards–Cleveland Cavaliers 114–148

Brooklyn Nets–Detroit Pistons 107–125

Atlanta Hawks–Toronto Raptors 97–109

San Antonio Spurs–Houston Rockets 121–110

Minnesota Timberwolves–Utah Jazz 137–97

Miami Heat–Charlotte Hornets 126–108

Milwaukee Bucks–Chicago Bulls 126–110

Memphis Grizzlies–Dallas Mavericks 118–104

Sacramento Kings–Oklahoma City Thunder 101–132

Denver Nuggets–Golden State Warriors 129–104