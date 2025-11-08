Bárdos Bence: Szívesen emlékszem vissza az egerszegi gólomra

IZGALMAS MÉRKŐZÉSEN szenvedett vereséget a DVTK: bár a miskolciak még vezettek egy nullára az Újpest ellen, a lila-fehérek fordítottak, s azután is megtartották előnyüket (sőt szereztek még egy gólt, így lett 3–1), hogy a védő Bese Barnabás piros lapot kapott a második félidő elején.

„Érthetően csalódottak voltunk, hiszen még hátrányban is úgy éreztük, tíz ember ellen legalább egy pontot szerezhetünk, sőt győzhetünk is – mondta lapunknak Bárdos Bence, a diósgyőriek 27 éves védője. – Nagy sanszot szalasztottunk el, de ezen már kár rágódni, levontuk a tanulságot, adódó lehetőségeinket jobb százalékkal kell kihasználnunk. Javítanunk kell azon is, hogy ne kapjunk ennyi gólt, a tizenkét bajnokin huszonnégyszer talált be ellenfelünk, ez rengeteg, így nagyon nehéz meccset nyerni. Nem csak a kapusnak vagy a hátvédeknek kell jobban teljesíteniük, hanem a csapaszintű védekezésnek kell javulnia – sokat dolgozunk rajta, de még nem az igazi, ez egyértelmű. Biztos vagyok benne, hogy a sok munkának meglesz a gyümölcse, és ezt a pályán is láthatják majd a szurkolók.”

A DVTK legközelebb a ZTE ellen lép pályára szombaton 14.45-kor idegenben – az egerszegiek sem brillíroznak, egy ponttal szereztek kevesebbet, mint hét végi ellenfelük.

„A ZTE idegenben győzte le a Ferencvárost másfél hete, ez nem lehet a véletlen műve… Ettől függetlenül Zalaegerszegen sem lehet más a célunk, mint hogy győzzünk. Eddig mindössze négyszer szereztem gólt az NB I-ben, egyet épp Egerszegen, sajnos, azzal együtt is kikaptunk kettő egyre idén februárban, de erre a gólra nagyon szívesen emlékszem vissza. Remek lenne, ha most is betalálnék, ám csak ha három ponttal térhetnénk haza. Az út nem lesz rövid, körülbelül kilencszáz kilométer oda-vissza, így jut elég idő beszélgetésre, filmnézésre és pihenésre.”

Bárdos Bence nehéz időszakot tudhat maga mögött, hiszen két és fél hónapig sérüléssel bajlódott, így egyelőre csak három bajnoki áll a neve mellett az idén.

„A nyári felkészülés során megsérültem, s miután mindenki azt hitte, egészséges vagyok, játszottam az MTK elleni meccsen augusztusban. Utólag okos az ember, ez valószínűleg hiba volt, túl korán tértem vissza tétmeccsen. Következett az újabb rehabilitáció, kimaradt két és fél hónap, de lekopogom, megérte keményen dolgozni, mert már százszázalékos vagyok, meggyógyult a combhajlítómban a szakadás. Egyre jobb formában érzem magam!”

13. FORDULÓ

November 8., szombat

12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n

19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n

November 9., vasárnap

12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n