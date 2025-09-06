Érzelmek, ütközések közelről – hokimeccs más szemszögből

Közelebb hozni a szurkolókhoz egy mérkőzés élményét. Erre egyre nagyobb ligák és klubok helyeznek nagy hangsúlyt, hiszen a mai világban minél jobban meg kell ragadni a szurkolók figyelmét és érdeklődését. A tengerentúlon és Európa nívós ligáiban már láthatunk rá számos példát, hogy a fanatikusok körében a legkelendőbb helyek a palánkhoz minél közelebbi székek. Ezt szem előtt tartva az idei idényben a Hydro Fehérvár AV19 újítással készült a szurkolói számára. A hazai kispad felőli oldalon élményasztalokat állítottak fel a kapu mögött a palánk mellett, így az oda jegyet váltó szurkolók testközelből figyelhetik kedvenc csapatuk mérkőzéseit. A pénteki, HC MONACObet Banská Bystrica elleni mérkőzés az egyik ilyen asztalhoz kapott meghívót a Nemzeti Sport is. Teljesen más az egész találkozót a jég mellől figyelni, a korongért való harc, az ütközések az egész palánkot megmozgatják, a fizikai erőfeszítéseket a játékosok arcán testközelből lehet figyelni. Még intenzívebbnek tűnik a játék az élményasztaloktól, a sajtó mellett ülők pedig már az első perctől fogva élvezték a látottakat.

Volt is mit nézni, a két csapat kemény, pörgős mérkőzést játszott egymással. A vezetést a Fehérvár szerezte meg, Drake Rymsha volt eredményes egy szép támadást követően, ám szinte azonnal válaszoltak a vendégek, majd az utolsó játékrészben már 3–1-re is vezetett a Besztercebánya. A fehérváriak jó néhány helyzetet kialakítottak, de ezek közül sok ki is maradt. Az indulatoktól sem mentes összecsapáson nem adta fel a Fehérvár, az utolsó nyolc percben Darren Archibald és Tim Campbell révén egalizált a Volán. Jöhetett a hosszabbítás, ahol Joel Messner eldöntötte a győzelem sorsát.

Fotó: Beke Zsombor

„Talán az első harmadunk volt a legjobb, fejben is ott voltunk a mérkőzésen. A második játékrészben mintha nem gondolkodtunk volna, a fonákunkon tartottuk a pakkot, amiből rengeteg eladott korongunk lett, elkezdtünk buta kiállításokat összeszedni. A harmadik harmadra rendbe tettük a fejeket, visszajött a fókusz. Ez volt talán az első találkozón a felkészülés alatt, ahol minden speciális egységünk jégre került – mondta a meccs után Kiss Dávid. – A csapat megmutatta azt, amiben régen is jó volt, amikor nem volt olyan mérkőzés, amiről azt hittük volna, hogy nem lehet visszajönni. Jó karaktert mutattunk, sokkal több jó dolgot láttunk a srácoktól, mint rosszat, de azért még van néhány dolog, amin dolgoznunk kell a rajtig.”