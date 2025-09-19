Nagyszerűen kezdett a Fradi, mégis csúnya lett a vége a Klagenfurt ellen

Az újonc a rekordbajnok ellen – így lehetett röviden összefoglalni az ICEHL pénteki játéknapjának nyitó mérkőzését. Az osztrák ligával még csak ismerkedő, az első két meccs után még győzelem nélkül álló Ferencváros fogadta a Tüskecsarnokban a Klagenfurtot. Mondani sem kell, az oddsok nem a magyar csapat sikerét vetítették elő, és alighanem az osztrák játékosok sem izgultak túlságosan a budapesti megméretés előtt.

A Fradi az esélytelenek nyugalma helyett a bizonyítási vágytól fűtve korcsolyázott jégre, és az idény kezdete óta – szinte – változatlan felállásban játszó zöld-fehérek a találkozó második percének legelején sokkolták is ellenfelüket. Sofron István – aki a 2010-es évek közepén néhány mérkőzésen szerepelt a KAC-ban – fonákkal ütött be egy kipattanó korongot. A hamar jött vezetés nem részegítette meg a Fradi játékosait, kissé váratlanul érte viszont az ellenfelet. Két emberelőny sem volt elég az újabb ferencvárosi gólhoz, de a harmad közepére feljavuló klagenfurtiak is csak ziccerig jutottak, akkor azonban Bálizs Bence elképesztő bravúrral megóvta az 1–0-t.

Az igazi osztrák hideg zuhany a 26. percben következett: a büntetőpadról éppen visszatérő Tóth Gergelyt ugratták ki jól a társak, egy az egyben pedig nem remegett meg a keze, megduplázta csapata góljait. Ekkor talán a hazaiak és a vendégek is kezdték elhinni, megtörténhet a kisebb csoda, győzhet a Fradi, ez pedig előbbieket óvatossá, utóbbiakat motiválttá tette. A mezőnyben a Klagenfurt irányított, és még a második dudaszó előtt kiegyenlített. Az utolsó húsz percre maradt a döntés. Azon belül is egy rövid, emberhátrányos periódusra, először 5 a 3 majd 5 a 4 ellen is gól ütött a Klagenfurt. A vége 6–2 lett az osztrákoknak, de vasárnap az Innsbruck ellen javíthat az FTC.

A liga másik magyar csapata, a Hydro Fehérvár AV19 pénteken nem lépett jégre, Kiss Dávidék szombaton a MET Arénában fogadják az Innsbruckot.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák) 2–6 (1–0, 1–2, 0–4)

Tüskecsarnok, 748 néző. V: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)

FTC: Bálizs – Bengtsson, Ytterell (1) / Tyni, Lindgren / Horváth M., Hadobás / TÓTH G. 1, Galajda – Shaw, Coulter (1), Trépanier / Tammela, RÖNNI (1), SOFRON 1 / Mihalik A., Kestilä, Laskawy / Molnár D., Nagy K., Mattyasovszki. Edző: Timo Saarikoski

KLAGENFURT: Vorauer – Jensen Aabo (2), Unterweger / MURRAY, Nickl 1 / Sablattnig, Maier / Preiml, Lam – GOMBOC 2, Mursak (1), Petersen (1) / Herburger (1), Kempe 1 (1), FROM 2 (2) / Schwinger, Hundertpfund, FRASER (1) / Wasching, Obersteiner, van Ee. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 20–35. Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill. 5/2