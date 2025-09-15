Nemzeti Sportrádió

A Fehérvár támadója örül a góljának, de reméli, a következő szebb lesz

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.09.15. 07:49
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 MET Aréna Linz ICE HL Kiss Dávid Németh Kristóf
A Hydro Fehérvár AV19 vasárnap 1–0-ra győzött a Black Wings Linz ellen az osztrák hokiligában. A találkozó után a szezon első fehérvári gólját szerző Németh Kristóf mellett a csapat vezetőedzője értékelt az NSO Tv-nek. Kiss Dávid elárulta, örül, hogy két mérkőzés között ekkorát javult a Volán védekezése.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–STEINBACH BLACK WINGS LINZ 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 3470 néző. Vezette: Groznik, Rezek (szlovénok), Durmis, Konc (szlovákok)
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Campbell, Andersen  / Messner, Stipsicz / Stajnoch, Kiss R. / Horváth Donát –  Archibald, Hári, KURALT/ Cheek, Bartalis, Rymsha / Erdély, Kulmala, Terbócs / Magosi, NÉMETH 1, Mihály (1)  / Varga B. Edző: Kiss Dávid
LINZ: TIRRONEN – Roe, Würschl / Söllinger, Moro / Kragl, Lindner / Tialler – Romig, Knott, St-Amant / LEBLER, Barron, Ograjensek / Pusnik, Oschgan, Kristler / Gaffal, Predan, Neubauer. Edző: Philipp Lukas
Kapura lövések: 20–29
Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

Kapcsolódó tartalom

Osztrák hokiliga: egy gól is elég volt a Fehérvár Linz elleni sikeréhez

Ponttal tért haza Bécsből a Ferencváros.

Szélig Viktor már nagyon várja a Fradi elleni derbiket

Immár két magyar csapattal indul az ICE-liga.

 

Hydro Fehérvár AV19 MET Aréna Linz ICE HL Kiss Dávid Németh Kristóf
Legfrissebb hírek

Osztrák hokiliga: egy gól is elég volt a Fehérvár Linz elleni sikeréhez

Jégkorong
15 órája

Szélig Viktor már nagyon várja a Fradi elleni derbiket

Jégkorong
2025.09.12. 13:37

Érzelmek, ütközések közelről – hokimeccs más szemszögből

Jégkorong
2025.09.06. 16:44

Hosszabbításban nyert utolsó felkészülési mérkőzésén a Fehérvár

Jégkorong
2025.09.05. 23:15

A Fehérvár vezetőedzője valami olyat szeretne elérni, amit eddig nem sikerült

Jégkorong
2025.08.21. 15:18

NS-képeslap: Székesfehérvár – a fehérvári és a magyar hoki új fellegvára

Jégkorong
2025.08.21. 10:49

A társak Hegedüsnek: Csak mosolyogj és élvezd a pillanatot

Jégkorong
2025.08.20. 17:22

Erdély Csanád örül a Ferencváros érkezésének

Jégkorong
2025.08.19. 17:15
Ezek is érdekelhetik