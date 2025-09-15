A Fehérvár támadója örül a góljának, de reméli, a következő szebb lesz

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–STEINBACH BLACK WINGS LINZ 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3470 néző. Vezette: Groznik, Rezek (szlovénok), Durmis, Konc (szlovákok)

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Campbell, Andersen / Messner, Stipsicz / Stajnoch, Kiss R. / Horváth Donát – Archibald, Hári, KURALT/ Cheek, Bartalis, Rymsha / Erdély, Kulmala, Terbócs / Magosi, NÉMETH 1, Mihály (1) / Varga B. Edző: Kiss Dávid

LINZ: TIRRONEN – Roe, Würschl / Söllinger, Moro / Kragl, Lindner / Tialler – Romig, Knott, St-Amant / LEBLER, Barron, Ograjensek / Pusnik, Oschgan, Kristler / Gaffal, Predan, Neubauer. Edző: Philipp Lukas

Kapura lövések: 20–29

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0