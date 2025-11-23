Hiába vezettek a fehérváriak, három góllal kikaptak a Villachtól az osztrák hokiligában

PLÜSSMACIVAL A KEZÉBEN érkezett a szurkolók többsége a vasárnapi bajnokira, ugyanis a fehérvári klub „Dobd be a macit!” jótékonysági akciót hirdetett (a szurkolók az első hazai gólnál dobhattak macikat), az összegyűjtött játékokat különböző szervezeteknek adományozza az egyesület.

A játékosok ezt szem előtt tartva nagy offenzívával indítottak, a találkozónak jelentős tétje is volt, hiszen hazai győzelemmel az éppen 7. helyen álló Villachot közelíthették volna meg a fehérváriak.

A jó kezdés után azonban a vendégek irányítottak, Rasmus Reijolának bőven akadt dolga, több ízben is beszorult a magyar együttes. Két emberhátrány kivédekezését követően egyre többet támadott a Volán, a 17. percben Hári János közelről betalált, a macik pedig ellepték a jégfelületet.

A középső harmadot jól indította a Fehérvár, Joe Cannatának volt ezúttal több dolga a két kapus közül. Ám az idő előrehaladtával kicsit szétesett a Volán játéka, a Villach pedig fölénybe került, a vendégek a játékrész utolsó nyolc percében berámoltak három gólt, sorrendben Guus van Nes, John Hughes és Kevin Hancock volt eredményes.

Teljesen más arcát mutatta az utolsó harmad elején a Fehérvár, sorra jöttek a hazai helyzetek, de rendre ki is maradtak, ez pedig megbosszulta magát. Tizenegy perccel a vége előtt egy eladott korong után egy kipattanót Van Nes pofozott be. Rögtön válaszolhatott volna a Volán egy emberelőnyben, ám a második magyar gól csak nem akart megérkezni.

A folytatásban sem engedett több találatot Cannata a kék-fehéreknek, a Fehérvár 4–1-re kikapott.

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC VILLACH 1–4 (1–0, 0–3, 0–1)

MET Aréna, 3639 néző. Vezette: Smetana (osztrák), Soós, Gatol-Schafranek, Moidl (mindketten osztrákok)

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Messner / Horváth Donát (1), Campbell / Kiss R., Stajnoch / Stipsicz – Archibald, Bartalis, CHEEK / ERDÉLY, HÁRI 1, Kuralt (1) / Kulmala, Richards, Rymsha / Mihály, Németh K., Terbócs / Magosi. Edző: Ted Dent

VILLACH: CANNATA– Strong, Katic / Lindner, Macpherson (1) / Raspotnig, Kulda (1) – Scherbak, HANCOCK 1, Wallent / Rebernig, Helewka (1), J. HUGHES 1 / VAN NES 2, Rauchenwald (1), Hutchison (1) / Tschurnig, Maxa, Erne. Edző: Tray Tuomie

Kapura lövések: 34–42

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Sok lehetőségünk volt ezen a mérkőzésen, a helyzetek száma alapján nyerhettünk is volna, a Villach ma sokkal hatékonyabb volt. A mérkőzés nagy részében szervezettek voltunk, de a második harmad utolsó öt-hat perce döntő volt, nem mindig voltak jó sorcseréink, oda-vissza hoki ment a jégen, kicsit hanyagok voltunk, ők éltek a hibáinkkal és a lehetőségeikkel.

Tray Tuomie: – Úgy gondolom, a fiúk remek munkát végeztek, összességében jó hétvégénk volt. A Ljubljana ellen is nagyon jól játszottunk, de ott nem szereztünk három pontot. Jól kezdtünk a Fehérvár ellen, ez fontos volt. Ragaszkodtunk a játéktervünkhöz még akkor is, amikor az ellenfél vezetett. Három erős harmadot láttam ma a csapattól, örülök a három pontnak.

További vasárnapi mérkőzések

Black Wings Linz–HK Olimpija 4–2

Graz–Bozen Südtirol 6–3

Klagenfurt–Salzburg 3–4, h. u.

Pustertal Wölfe–Innsbruck 6–2