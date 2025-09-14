Osztrák hokiliga: egy gól is elég volt a Fehérvár Linz elleni sikeréhez

Az első gólok és pontok reményében lépett jégre vasárnap délután a Volán a MET Arénában, Kiss Dávid együttese a ligarajton 4–0-s vereségbe szaladt bele Klagenfurtban. Ennél mindenképpen jobb és eredményesebb nyitányra vágytak Székesfehérváron, és ez még akkor is igaz, hogy ha hozzávesszük, hogy a KAC a Bajnokok Ligájában edződött az elmúlt hetekben. Vasárnap délután a győzelemmel rajtoló Linz érkezett a Fehérvárhoz, a kezdés előtt a kék-fehérek szurkolói megemlékeztek ifj. Ocskay Gáborról is, a fehérváriak legendája a héten ünnepelte volna 50. születésnapját. A vendégek nagyobb lendülettel vágtak bele a találkozóba, Graham Knott rögtön veszélyeztetett, a hazaiak első lehetőségére több mint három percet kellett várni, Stipsicz Bence lőtt távolról. A kezdeti osztrák fölényt eltüntette a Volán, bár az utolsó percekben ismét Rasmus Reijolának kellett résen lennie.

„Erősen kezdett mindkét csapat, jó volt látni, hogy a játékrész második felében már fizikailag és játékban is föléjük tudtunk nőni, ezt kell tovább vinnünk a folytatásra, valamint nem szabad könnyelműnek lennünk a korongkihozataloknál" – értékelt az első szünetben Erdély Csanád.

A csapatkapitány intelmeinek próbált megfelelni a Fehérvár a második harmadban, Rasmus Tirronen kapuja előtt jóval több akciót láthattak a nézők. Kiss Roland játszott kifejezetten aktívan, egyik távoli kísérleténél Rasmus Kulmala estében próbált még belepiszkálni, majd a játékrész közepén az első sor is megvillant, Anze Kuralt fonákjában maradt a vezetés. Később a Linz is helyzetbe került, Luis Lindner és Jonathan Oschgan veszélyeztetett, a szünet előtt egy fehérvári emberelőny is kimaradt.

Nagy taktikai csata zajlott a mérkőzésen, e tekintetben nem történt változás az utolsó húsz percben sem. A Fehérvár próbált többet kezdeményezni, de hazai oldalon a korongkihozataloknál időnként becsúsztak hibák. Nyolc perccel a vége előtt megtört a jég, egy támadóharmadbeli bulit követően Németh Kristóf halászta el a pakkot, aki talán Tirronent is meglepve egyből kapura tört, a kapus mamutja mellett csorgott be a korong. Ez volt a Volán első találata az új idényben. Felpörögtek az események, a Fehérvár könnyedén ráüthette volna a következő gólt, de a végén a Linz is nyomott, ám a Reijola vezette védelem állta a sarat, a kék-fehérek 1–0-ra nyertek.

Az FTC-Telekom története második ICEHL-mérkőzésén a Vienna Capitals otthonában lépett jégre. Timo Saarikoski együttese megszerezte első pontját az osztrák központú hokiligában.

Tanulni a hibákból. A Ferencváros ezzel a szemlélettel indulhatott útnak Bécsbe, az osztrák központú hokiliga 2. fordulójában. Az évad első bajnokiján a Villach elvitte mind a három pontot a Tüskecsarnokból, azon az összecsapáson gyorsan kapott két gólt az FTC, és onnan bár hiába küzdött és helyenként játszott jól a fővárosi együttes, pont nélkül maradt.

A második mérkőzésre nem kellett messzire utazniuk a zöld-fehéreknek, a Vienna Capitalshoz látogattak. Ezúttal jobban sikerült a kezdés, ám az első harmad végén megszerezte a vezetést a hazai csapat, emberelőnyben Cole Hults volt eredményes. Az osztrákok már-már azt hihették, előnnyel vonulnak szünetre, de Maxim Trépanier ezt máshogy gondolta és egy másodperccel a dudaszó előtt egalizált.

A középső játékrészből nyolc perc telt el, és először a liga történetében vezetett az FTC, Tóth Gergely talált be. Nem állt le a Ferencváros, de nem sikerült megduplázni az előnyt, és ez az utolsó húsz percben visszaütött. Rögtön a harmad elején Carter Souch egyenlített. A folytatásban is nyomott a Bécs, de Bálizs Bence bravúrjainak köszönhetően a rendes játékidő végéig maradt a 2–2. A hosszabbítás nem tartott sokáig, Simon Bourque kapásból bombázott a magyar kapuba. A Ferencváros megszerezte története első pontját az osztrák központú hokiligában.



JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–STEINBACH BLACK WINGS LINZ 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3470 néző. Vezette: Groznik, Rezek (szlovénok), Durmis, Konc (szlovákok)

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Campbell, Andersen / Messner, Stipsicz / Stajnoch, Kiss R. / Horváth Donát – Archibald, Hári, KURALT/ Cheek, Bartalis, Rymsha / Erdély, Kulmala, Terbócs / Magosi, NÉMETH 1, Mihály (1) / Varga B. Edző: Kiss Dávid

LINZ: TIRRONEN – Roe, Würschl / Söllinger, Moro / Kragl, Lindner / Tialler – Romig, Knott, St-Amant / LEBLER, Barron, Ograjensek / Pusnik, Oschgan, Kristler / Gaffal, Predan, Neubauer. Edző: Philipp Lukas

Kapura lövések: 20–29

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Ha az előző mérkőzésen négy gólt kapsz a batyuba, utána megpróbálod összeszedni magad védekezés szempontjából. Ez ma működött, mindkét csapat fegyelmezetten játszott. Sokat dolgoztunk azért, hogy megtartsuk a védekezés és a támadás közötti egyensúlyt. Szeretnénk több minőségi időt tölteni a támadóharmadban, ebben sikerült előrelépnünk.

Philipp Lukas: – Remek jégkorongmérkőzés volt, kevés gólt hozott a találkozó. Megvoltak a lehetőségeink, de sajnos nem sikerült megtalálni az utat a kapuba. Az ellenfelünknek egyszer megtette.

Később

Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom 3–2 – hosszabbítás után

Jegyzőkönyv később!