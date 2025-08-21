NS-képeslap: Székesfehérvár – a fehérvári és a magyar hoki új fellegvára

RÉGÓTA VÁRT a magyar és a fehérvári jégkorong is egy olyan csarnokra, amilyen a – mostani nevén – MET Aréna lett. Bár a projekt több változáson is átesett, a munkálatok 2021-ben elkezdődhettek, és be is fejeződtek 2023 végére, a vállalt dátumra.

A multifunkcionális létesítményt úgy tervezték meg, hogy a jégkorongon kívül koncerteknek, valamint több más sportágnak is az otthonául szolgálhat. Az első hivatalos mérkőzésre 2024. április 19-én került sor, a magyar férfi jégkorong-válogatott szinte telt ház előtt fogadta Norvégiát.

Azóta több sporteseményt, koncertet, kongresszust és kiállítást rendeztek az arénában, a Hydro Fehérvár AV19 pedig idény közben hetente fogadja ellenfeleit az ICEHL-ben.