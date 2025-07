NHL: Ovecskin „rekordermeze” a torontói hírességek csarnokában

A torontói Jégkorong Hírességek Csarnokába (Hockey Hall of Fame) került Alekszandr Ovecskinnek, a Washington Capitals orosz csapatkapitányának az a meze, amelyben áprilisban megszerezte 895. alapszakaszos gólját az észak-amerikai profi hokiligában (NHL), megdöntve ezzel a kanadai Wayne Gretzky 1999 óta élt 894 gólos rekordját.

A szeptemberben negyvenesztendős orosz csatár, aki húsz éve a fővárosiak légiósa és az új bajnoki idényt is a Capitals játékosaként kezdi, jelenleg 897 gólt és 726 gólpasszt jegyez 1491 alapszakaszos NHL-meccsén. A torontói Hockey Hall of Fame a jégkorong történetének és kultúrájának legfontosabb eseményeit és szereplőit mutatja be. A csarnok több mint 400 játékos, edző és vezető portréját és statisztikáit tartalmazza, valamint relikviáit és emléktábláit azoknak, akik kivételes teljesítményt nyújtottak a sportágban.