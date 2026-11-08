Ligue 1: a Lens és a Lyon is kikapott, a Marseille és a Lille nyert

R. D. P.R. D. P.
2026.11.08. 22:40
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Így örültek második góljuknak a Lille játékosai (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lille Le Mans Brest Lens Olympique Lyon Ligue 1 Angers Olympique Marseille Nice Rennes Monaco Le Havre Lorient
Az Olympique Marseille 2–1-re győzött a Lens vendégeként a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 10. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az OM ötödik győzelmét könyvelte el sorozatban, és már a negyedik helyen nyomul a táblázaton.

A fordulóban a Lyon vereséget szenvedett, a Brest hazai pályán 2–0-ra nyert ellene. A Monaco nem bírt a Le Mans-nal, a 90. percben szerzett góllal mentett pontot. A Lille 2–1-re győzött Rennes-ben, a Nice kétgólos sikert aratott Angers-ban, míg a Lorient ugyancsak idegenben, a Le Havre otthonában gyűjtötte be a pontokat (2–0).

A Lensban 2–1-re nyerő Olympique Marseille – amely öt forduló után még kieső helyen állt három ponttal – immár ötödik győzelmét könyvelte el sorozatban, és már a negyedik helyen nyomul.

FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Rennes–Lille 1–2 (Dia 31., ill. Diaoune 24., Ngoy 68.)
Angers–Nice 0–2 (S. Diop 2., Clauss 78.)
Le Mans–Monaco 1–1 (Colas 90., ill. M. Coulibaly 40.)
Brest–Olympique Lyon 2–0 (Edjouma 22., Ajorque 90+4. – 11-esből)
Le Havre–Lorient 0–2 (I. Touré 18., Makengo 90+5.)
Lens–Olympique Marseille 1–2 (Thauvin 20., ill. Guiri 2., Abdallah 82.)

Szombaton játszották
Auxerre–Paris FC 0–1 (Sinayoko 63.)
Paris Saint-Germain–Troyes 1–0 (Zabarnij 39.)
Pénteken játszották
Toulouse–Strasbourg 3–1 (Hidalgo 45+1., McKenzie 56., Th. Jörgensen 76., ill. Reyna 67.)

 

 

Lille Le Mans Brest Lens Olympique Lyon Ligue 1 Angers Olympique Marseille Nice Rennes Monaco Le Havre Lorient
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