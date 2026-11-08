Simeone góljával vezet az Atlético Madrid a Barcelona ellen

2026.11.08. 20:48
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AFP
Címkék
Barcelona Atlético Madrid La Liga
A La Liga fordulójában az Atlético Madrid a Barcelonát fogadja – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Atlético Madrid–Barcelona 1–0 – élőben az NSO-n!
Madrid, Riyadh Air Metropolitano. V: Javier Alberola Rojas
Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo – G. Simeone, Koke, P. Barrios, Alex Baena – Li Kang In, Julián Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
A kispadon: Musso (k.), Dani Martínez, Jorge Domínguez, Hueso Moya, Le Normand, Hjulmand, Johnny Cardoso, Mendoza, A. Ortiz, Jonathan David, Lookman, Sörloth
Barcelona: Joan García – Farinas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo – Pedri, Bernal, Fermín López – Yamal, Raphinha, Gordon. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
A kispadon: Livakovic (k.), Szczesny (k., A. Baldé, Alex Campos, Christensen, Eric García, F. de Jong, Gavi, Tunkara, Abdelkarim, Adeyemi, Gabriel Jesus
Gólszerző: G. Simeone (10.)

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