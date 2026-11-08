Norris visszatért a dobogó tetejére: Amikor az idén lehetőségünk adódott, én éltem is vele!

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.08. 21:13
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Norris ezúttal nem az első helyért járó serleget, hanem a pezsgős üveget törte össze ünneplés közben (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Formula1 Isack Hadjar Toto Wolff Max Verstappen Red Bull Sao Pauló-i Nagydíj Lando Norris Mercedes
Lando Norris magabiztos győzelmet aratott a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj változékony időben lezajló versenyét. A brit rendkívül hálás volt a csapatnak, és örült annak, hogy ezúttal is sikerült kihasználnia a kínálkozó lehetőséget. A huszonegyedik rajthelyét a második pozícióra váltó Max Verstappen újra bizonyította a klasszisát, igaz, nem érti, miért esett vissza a tempója a felszáradó pályán. Isack Hadjar kissé bosszús volt az elkövetett hibák miatt, de örült idei harmadik dobogójának. A Mercedes kalandos verseny után a negyedik-ötödik hellyel biztosította be konstruktőri világbajnoki címét.

Bár Lando Norris már a rajtnál elveszítette a vezetést, és a reményeivel ellentétben a futam nagy része felszáradó pályán zajlott le, a McLaren pilótája magabiztos győzelmet aratott a Sao Pauló-i Nagydíjon. A brit közel 15 másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, és szerezte meg szezonbeli harmadik, míg teljes pályafutását nézve a tizennegyedik sikerét, ráadásul összességében az ötvenedik alkalommal ünnepelhetett a dobogón. 

„Nagyon-nagyon kemény verseny volt. Nem sikerült a legjobban a rajtom, a körülmények rengeteg kihívást tartogattak, sosem egyszerű, amikor a nedves aszfalton száraz pályára alkalmas gumikra váltasz, különösen akkor, ha közben az élen harcolsz, és próbálsz kicsit fel is zárkózni. A legfontosabb az volt, hogy végig higgadt maradtam, nem vétettem hibát, és megvolt a kellő tempóm, amikor szükségem volt rá. Remek érzés visszatérni a dobogó felső fokára, ráadásul nem is akármilyen helyszínen sikerült!”

A McLaren a nyári szünetben fantasztikus eredményeket ért el, két ízben nyert is, az újabb siker azonban augusztus óta váratott magára. A wokingiak a csapatok közül egyedüliként hoztak fejlesztéseket Interlagosba, ráadásul a csomag része volt az új első szárny is, amivel már a 2027-es szezonra készülnek előre. Az újítások egyelőre hozták a várt eredményt, és a kemény munka Brazíliában kifizetődött. „Igyekszem mindig a lehető legjobbamat nyújtani. Ezen a hétvégén megvolt a lehetőségünk arra, hogy megszerezzük a pole pozíciót, illetve a győzelmet, és úgy érzem, az idei évben, amikor lehetőségünk adódott, én éltem is vele, és sikerült elérnünk a célunkat.”

„Nagy köszönettel tartozom a csapatnak, hiszen még mindig nagyon keményen dolgozik. Bosszantó, amikor nem tudod jó eredménnyel meghálálni a befektetett munkát, mint ahogy az az elmúlt hetekben történt. Most viszont visszaadnom valamit a csapatnak, és jutalmazni a kemény munkát. Nagyon hálás vagyok, és egészen az év végéig nyomni fogjuk!”

Noha Max Verstappen a rajtbüntetése után úgy nyilatkozott, hogy az előző évekhez képest nehezebb lesz felzárkóznia Interlagosban, vasárnap mégis a huszonegyedik rajtkockát váltotta a második helyre. A holland versenyző úgy vágott át a mezőnyön, mint kés a vajon, és újabb versenyen bizonyította klasszisát. „Küzdelmes verseny volt. Az első néhány kör nyilvánvalóan rendkívül fontos volt, és elég sok autót tudtam megelőzni. Az első etapom nagyon-nagyon erős volt.”

„Utána azonban az autó teljesen másképp viselkedett. Nem tudom, hogy összeszedtünk-e valamiféle sérülést. Egészen furcsa volt az egyensúly. Amint előreléptem a második helyre, nem igazán tudtam tovább közeledni. Meg kell értenünk, mi ment félre, de összességében a huszonegyedik helyről indulva másodikként célba érni nagyon jó eredmény” – tette hozzá a holland, aki tovább erősítette a második helyét az egyéni vb-összetettben. 

A Red Bull kettős dobogóját Isack Hadjar tette teljessé, aki az ötödik rajtkockából indulva zárt harmadikként. A csapattársát maga elé engedő francia pályafutása harmadik pódiumát ünnepelhette. „Rendkívül nehéz verseny volt, rengeteg kihívással, különösen akkor volt nehéz, amikor köztes esőgumikról lágyra váltottunk, és igyekeztünk elkerülni a veszélyes helyzeteket. Nagyon nehéz volt, a bokszutcában is láthattuk, mennyire trükkös volt vezetni ilyen körülmények között” – utalt George Russell megpördülésére a bokszkijáratnál.

„Örülök a harmadik helynek, de továbbra is arra kell törekednem, hogy kevesebb hibát kövessek el. Maxszal is elkerülhettem volna azt a kissé kellemetlen helyzetet, ezért szeretnék elnézést kérni. Abban az etapban jobban is pályán tarthattam volna az autót.”

A Mercedes kalandos versenyen van túl: bár a második helyről induló Andrea Kimi Antonelli már a rajtnál az élre állt, és a verseny több pontján vezetett, a slickekre váltás után kétszer is szélesre futott az egyes kanyarnál, aminek okán Norrisszal és Verstappennel szemben is pozíciót veszített, és végül ötödikként intette le a kockás zászló. Az öt rajthelyes büntetése után hetedik pozícióból induló Russell eközben a bokszkijáratnál csúszott meg, és még a falat is súrolta, amit követően újra vissza kellett kapaszkodnia. Végül negyedikként ért célba. 

Az „ezüstnyilak” futama tehát távol állt a tökéletestől Brazíliában, a negyedik-ötödik pozíció azonban így is elegendő volt ahhoz, hogy bebiztosítsák a konstruktőri címet. A Mercedes fennállása kilencedik csapatbajnoki címét ünnepelhette. A csapatfőnök, Toto Wolff a leintés után értékelte az idei évet, amelyben egyaránt tizenkét pole pozíciót és győzelmet, egyúttal összességében huszonnégy dobogós helyezést szereztek húsz nagydíj leforgása alatt. 

„Ez csodálatos. Rendkívül erősen kezdtük az idei évet, és ez végül átsegített minket a nehézségeken. Az utóbbi néhány versenyen időnként már komoly kihívásokkal kellett szembenéznünk, a mostani pedig különösen nehéz volt, de összességében rendkívül büszke vagyok az egész csapatra. Néhány évünkbe telt, mire ismét visszajutottunk az élre. Nem sok csapatnak sikerült ilyen helyzetből visszakapaszkodnia, és ez is jól mutatja, milyen nagyszerű munkát végeznek az itt dolgozó emberek. Nagyszerű érzés, hogy én is közéjük tartozhatok.”

A Mercedes bajnoki ünneplésén már Russell is részt vett azt követően, hogy múlt hétvégén nem maradt ott a csapattal ünnepelni csapattársa, Antonelli első világbajnoki címét. A német istálló nyolcadik alkalommal szerezte meg az egyéni és a konstruktőri címet egyazon évben.

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SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:35:23.504
2.Max VerstappenRed Bull-Ford14.602 mp h.
3.Isack HadjarRed Bull-Ford24.485 mp h.
4.George RussellMercedes33.991 mp h.
5.Kimi Antonelli*Mercedes41.017 mp h.
6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes56.475 mp h.
7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:15.402 p h.
8.Charles Leclerc**Ferrari1:18.586 p h.
9.Lewis HamiltonFerrari1 kör h.
10.Nico HülkenbergAudi1 kör h.
11.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
12.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
13.Franco ColapintoAlpine-Mercedes1 kör h.
14.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
15.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
16.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
17.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
19.Carlos SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
20.Rafael CamaraHaas-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda30
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari0
*: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.
*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli*390
2. Max Verstappen279
3. George Russell262
4. Lewis Hamilton261
5.Charles Leclerc249
6. Lando Norris246
7. Oscar Piastri152
8. Isack Hadjar122
9. Liam Lawson89
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg14
15. Gabriel Bortoleto14
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
21.Rjó Hirakava1
*: már bajnok.
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes*652
2. Ferrari510
3. Red Bull-Ford415
4. McLaren-Mercedes398
5. Racing Bulls-Ford114
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari31
8. Audi28
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
*: már bajnok.

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00


 

 

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