A megismételt büntetőből lőtt találat új erőt adott, a United kétgólos hátrányból fordított a Roma ellen

Manchester United–Roma 3–2

Hol vannak már azok az idők, amikor a Manchester United hetet rúgott az Old Traffordban az AS Romának? Olyannyira a múlt ködébe veszett az MU aranykora, hogy ezen a november eleji estén felrémlett, az olaszok visszaadják a 19 évvel ezelőtti hetest. Persze nem eszik olyan forrón a kását, de kevesebb mint 20 perc elteltével két góllal vezetett a meccset roppant bátran kezdő Roma. Nekiment a Unitednek, amely bizony többször is labdát veszített a Gian Piero Gasperini-féle letámadás szorításában. Ebből született az első gól: a félpályánál szerzett labdát a vendégcsapat, s mert a 20 éves középső védő, Ayden Heaven eltolódott, az üresen maradó Matías Soulé magabiztosan lőhetett a hazai kapuba.

Ugyancsak az argentin szélső kellett a második olasz gólhoz, no meg Harry Maguire, aki előtte gyermeteg módon eladta a labdát, amely Soulé elé került, akinek a lövése nyomán a kétségbeesetten bevetődő Heaven kezéről pattant le. A tizenegyest Donyell Malen váltotta gólra.

A láthatóan megzavarodott Manchester United az első félidő ráadásában találta el először a kaput, de addig is mindössze négyszer próbálkozott. Pedig az Amad Diallo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha támadónégyesben ennél sokkal több van, amiből valamit azért a második felvonásban már bemutatott.

De hogy a baj csőstül jön: a második félidő elején a gólhelyzetet saját magának megteremtő Carlos Baleba ziccerben húzódott meg – szépítés helyett még az egyik legfontosabb középpályását is elvesztette az MU.

Aztán Bruno Fernandes megismételt tizenegyeséből mégiscsak összejött a remélt United-gól – a büntető igen véleményes volt, de a portugál támadó középpályásnak szerencséje volt, mert Devis Vásquez hiába védte a lapos lövését, több vendégjátékos is belépett a büntetőterületen belülre, másodjára pedig már nem hibázott. Erőre is kapott ettől a 20-szoros angol bajnok, az olaszok pedig megzavarodtak, de a gól után még óriási mázlijuk volt, mert Bryan Mbeumo ziccerénél a labda mindét kapufát érintve kifelé pattant.

Már úgy tűnt, kihúzhatja a hajrát a Roma, azonban jött Matheus Cunha, aki előbb a tizenhatoson belül luftot rúgó Leonardo Balerdi hibáját kihasználva egyenlített, majd éles szögből lőtt a rövidbe, amely gólban pedig Devis Vásquez kapus volt benne. Cunha még a végén begyűjtött egy piros lapot, de a lényeg, hogy az MU kilenc nyeretlenül megvívott tétmérkőzés után újra győzött.

Őrületes meccs volt!

Feyenoord–Internazionale 0–3

Az Inter az előző kilenc BL-meccséből hetet elveszített, viszont amikor a milánói csapat szerezte az első gólt, nyerni tudott. Ezért aztán nem volt jó ómen a Feyenoordnak, hogy a vendégek előnybe kerültek a 8. percben, amikor Yann Bisseck 16 méterről kilőtte a jobb alsót. A folytatásban az olaszok kézben tartották a meccset, majd még az első félidőben növelték előnyüket, Djed Spence beadása után Pio Esposito fejelt, a lécről pedig befelé pattant a labda. A szünet után pedig le is zárta a mérkőzést az Internazionale, miután Piotr Zielinski 18 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Később még Pio Esposito szerzett egy lesgólt, de a milánóiak már nem erőltették a támadásokat, a hollandok pedig nem tudtak veszélyesek lenni – simán nyert az Inter.

Bodö/Glimt–Lille 0–0

A Lille hiába áll jól a francia bajnokságban (kilenc forduló után második, hátránya két pont a PSG mögött), a Bajnokok Ligájában eddig nem szerepel jól, mivel kikapott a Betistől (2–3), az Arsenaltól (0–3) és a Galatasaraytól (2–4) is. Ezért aztán nagy szüksége lett volna a pontokra a hazai pályán rendre nagyon veszélyes Bodö/Glimt ellen, ám a norvégok ezúttal 0.00-s xG-t hoztak össze az első félidőben – igaz, a vendégek is csak 0.21-ig jutottak. A fordulás után kicsit felélénkült a játék, de óriási lehetőségek nem alakultak ki, így gól sem esett az összecsapáson.

LASK–Slovan 4–0

A három forduló után nullapontos Slovan ezúttal is távolabb került a pontszerzéstől, kezdésként a 19. percben Kasper Jörgensen szöglet után a jobb alsóba csúsztatott. A dán védő szűk 20 perc múlva újra betalált, 18 méteres szabadrúgásból lőtt a bal alsóba, így már két góllal ment a LASK, nem sokkal később pedig megérkezett a harmadik hazai gól is. Ezúttal Robert Ljubicic volt eredményes, aki kapu előtti kavarodást követően rezgette meg közelről a hálót. A szünet után újabb gólt szereztek az osztrákok, Samuel Adeniran éles szögből lőtt a léc alá – újabb pofonba szaladt be a Slovan.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Manchester United (angol)–Roma (olasz) 3–2 (B. Fernandes 58. – 11-esből, Cunha 83., 86., ill. Soulé 11., Malen 18. – 11-esből)

Kiállítva: Cunha (90+1.)

Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) 0–3 (Bisseck 8., P. Esposito 34., Zielinski 54.)

Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) 0–0

Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (K. Jörgensen 19., 37., Ljubicic 44., Adeniran 48.)