Vívás: vk-bronz a junior női tőrcsapattól Franciaországban

A junior tőröző lányok a franciaországi Aix-en-Provance-ban bronzéremmel folytatták a világkupa-sorozatot. A válogatott

Haroni Agapi, Kollár Anna, Simon Borbála, Zhou Xinyao

összeállításban lépett pástra és a németek (45:33), majd a hongkongiak (45:36) legyőzése után a kínaiaktól kapott ki az elődöntőben (22:40). A bronzért aztán fölényes, 45:26-os siker következett az észtek ellen.

A múlt évadban...

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