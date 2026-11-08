Vívás: vk-bronz a junior női tőrcsapattól Franciaországban

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2026.11.08. 19:57
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A junior női tőrcsapat a dobogó harmadik fokára állhatott fel a korosztály Franciországban rendezett világkupaversenyén.

A junior tőröző lányok a franciaországi Aix-en-Provance-ban bronzéremmel folytatták a világkupa-sorozatot. A válogatott

Haroni Agapi, Kollár Anna, Simon Borbála, Zhou Xinyao

összeállításban lépett pástra és a németek (45:33), majd a hongkongiak (45:36) legyőzése után a kínaiaktól kapott ki az elődöntőben (22:40). A bronzért aztán fölényes, 45:26-os siker következett az észtek ellen.

A múlt évadban...

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