Férfi kosárlabda NB I: a Honvéd 21 pontos hátrányból fordított a Körmend ellen

A vasiak a harmadik negyed elején már 21 ponttal is vezettek. Játékosaik közül öten is legalább 12 pontot dobtak, a fővárosiak sikeréhez Jarvis Moss 24, Ralph Bissainthe 21 ponttal járult hozzá.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–EGIS KÖRMEND 90–78 (20–30, 16–25, 26–16, 28–7)

Ludovika Aréna, 1050 néző. V: Mészáros B., Jankovics, Lengyel.

HONVÉD: MOSS 24/15, Reizinger, Keller I. 2, Valerio-Bodon 10/6, RADÓ 10. Csere: BISSAINTHE 21/12, BAKER 12/6, SIMON K. 11, Dócs. Edző: Lakits András

KÖRMEND: IROEGBU 13, Warrick 9/9, COHILL 12, Durázi 12/3, Ivosev 12/3. Csere: CSUTI 13/3, Takács K. 4, Ancrum 3/3, Kiss M. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–11. 6. p.: 10–18. 9. p.: 18–28. 13. p.: 31–37. 16. p.: 36–46. 19. p.: 36–53. 24. p.: 42–60. 27. p.: 52–63. 32. p.: 67–74. 36. p.: 82–76. 39. p.: 87–78. Kipontozódott: Kiss M. (35. p.), Cohill (39. p.), Ivosev (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Lakits András: – Nemcsak a védekezésváltásunk hozta meg a sikert, hanem az is, hogy a második félidőben elkezdtek játszani a fiúk. Fizikailag sokkal keményebbek voltunk, így vissza tudtuk építeni az önbizalmunkat. Ugyanakkor az első félidőben nagyon puhán játszottunk, nagyon sok kosarat engedtünk a Körmendnek, míg támadóoldalon rossz döntéseket hoztunk. Egyértelműen a csapat erejét jelzi, hogy az idényben már másodszor sikerült ekkora hátrányt ledolgozni egy félidő alatt, erre nagyon büszke vagyok. A hullámvölgyeket minimalizálnunk kell, ha még több győzelmet szeretnénk gyűjteni.

Kocsis Tamás: – Harminckét percig mi vezettünk, két teljesen különböző félidőt játszottunk. Az elsőben megmutattuk, hogyan kell kosárlabdázni, a másodikban sajnos a zónavédekezés ellen teljes csődöt mondtunk. Elveszítettük a ritmusunkat, nem találtuk meg a helyzeteinket és 21 pontos előny után görcsössé vált a játékunk. Nagyon köszönjük a szurkolóinknak, hogy itt voltak Budapesten vasárnap este, sajnálom, hogy nem tudtuk őket győzelemmel megörvendeztetni.