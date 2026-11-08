Rövid pályás gyorskorcsolya: Amschl Kíra Judit bronzérmes Bormióban
Amschl Kíra Judit 500 méteren bronzérmet szerzett a rövid pályás gyorskorcsolya junior-világkupán Bormióban.
A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint vasárnap
Amschl Kíra Judit 500 méteren bronzérmet szerzett
a rövid pályás gyorskorcsolyázók junior-világkupáján Bormióban.
Az ígéret a második magyar bronzot szerezte az olaszországi korosztályos viadalon, korábban a lányok 1000 méteres versenyszámában Kiss-Gebora Flóra lett harmadik.
(Kiemelt képünkön: Amschl Kíra Judit Forrás: Hunskate)
Legfrissebb hírek
Jégkorong: két magyar győzelem, négy vereség
Utánpótlássport
2026.11.06. 21:54