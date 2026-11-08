Rövid pályás gyorskorcsolya: Amschl Kíra Judit bronzérmes Bormióban

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2026.11.08. 20:45
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Címkék
rövid pályás gyorskorcsolya Amschl Kíra Judit utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Amschl Kíra Judit 500 méteren bronzérmet szerzett a rövid pályás gyorskorcsolya junior-világkupán Bormióban.

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint vasárnap

Amschl Kíra Judit 500 méteren bronzérmet szerzett

a rövid pályás gyorskorcsolyázók junior-világkupáján Bormióban.

Az ígéret a második magyar bronzot szerezte az olaszországi korosztályos viadalon, korábban a lányok 1000 méteres versenyszámában Kiss-Gebora Flóra lett harmadik.

(Kiemelt képünkön: Amschl Kíra Judit Forrás: Hunskate)

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